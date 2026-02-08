Λίγα να θυμούνται θα έχουν Αρης και ΠΑΟΚ από το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης», το οποίο έμεινε στο 0-0 για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ένα μοιρασμένο παιχνίδι, με τον «Δικέλοφα» να είναι καλύτερος και πολύ απειλητικός στο πρώτο μέρος και τους γηπεδούχους να έχουν σε τρομερή μέρα τον Αθανασιάδη με τρεις καθοριστικές επεμβάσεις συνολικά στο ματς.

Ο Άρης ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και απείλησε παραπάνω, αλλά οι τερματοφύλακες φρόντισαν να μην αλλάξει κάτι ως το τέλος του αγώνα.

Ο αγώνας

Ο Μανόλο Χιμένεθ άλλαξε μόνο τα απαραίτητα, επαναφέροντας Χόνγκλα και Ντούντου. Ο Αθανασιάδης διατήρησε τη θέση του κάτω από τα δοκάρια, όπως και η τετράδα της άμυνας. Τεχέρο και Φαντιγκά στα άκρα, με τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ στα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Χόνγκλα- Ράτσιτς, και ο Γένσεν λίγο πιο μπροστά. Στα άκρα της επίθεσης οι Πέρεθ και Ντούντου, με τον Μορόν στην κορυφή.

Για τον ΠΑΟΚ, σε σχέση με την αναμέτρηση Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε έξι διαφοροποιήσεις στην αρχική ενδεκάδα, με τους Γιακουμάκη και Ζαφείρη να ξεχωρίζουν.

Ο διεθνής μέσος τοποθετήθηκε στον άξονα δίπλα στον Οζντόεφ, με τον Γιακουμάκη στην κορυφή και τον Πέλκα πιο πίσω. Ο Ντεσπότοφ πήρε τη θέση του Τάισον στην αριστερή πλευρά, ενώ ο Ζίβκοβιτς αγωνίστηκε δεξιά. Στην εστία επέστρεψε ο Παβλένκα, με τους Λόβρεν και Βολιάκο στο κέντρο της άμυνας και τους Κένι και Μπάμπα στα άκρα.