Ο φετινός Λεβαδειακός έμοιαζε ασταμάτητος, όμως ο ΟΦΗ ήταν η ομάδα που κατάφερε να του «κόψει τα φτερά». Οι Κρητικοί επικράτησαν με 3-2 στο Παγκρήτιο και έγιναν η πρώτη ομάδα εκτός Big-4 που νικά τους Βοιωτούς τη σεζόν 2025/26.
Μέχρι και το παιχνίδι της 8ης Φεβρουαρίου, ο Λεβαδειακός έτρεχε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τις μοναδικές του ήττες να έχουν έρθει αποκλειστικά από ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο ΟΦΗ, όμως, βρήκε τον τρόπο να τον σταματήσει, βάζοντας φρένο στη φόρα που είχε αποκτήσει το σύνολο της Βοιωτίας.
Η τελευταία ήττα ήταν πριν 70 μέρες και στο παιχνίδι Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, με τους «Θεσσαλονικείς» να είναι η τελευταία ομάδα που παίρνει θετικό αποτέλεσμα, πριν το εντυπωσιακό σερί.
Αναλυτικά το εκπληκτικό αήττητο σερί του Λεβαδειακού
- 03/12 Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3 (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)
- 07/12 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Λεβαδειακός 1-1 (Stoiximan Super League)
- 13/12 Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0 (Stoiximan Super League)
- 22/12 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2 (Stoiximan Super League)
- 11/01 Λεβαδειακός – Βόλος 3-1 (Stoiximan Super League)
- 14/01 Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0 (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)
- 19/01 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3 (Stoiximan Super League)
- 25/01 Άρης – Λεβαδειακός 2-2 (Stoiximan Super League)
- 01/02 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 3-1 (Stoiximan Super League)
- 04/02 ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1 (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)
Αναλυτικά οι φετινές ήττες του Λεβαδειακού
- 14/09 Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1 (Stoiximan Super League)
- 27/09 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2 (Stoiximan Super League)
- 30/11 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3 (Stoiximan Super League)
- 08/02 ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2 (Stoiximan Super League)