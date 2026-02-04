Κράτησε το 1-1 ο Λεβαδειακός με… σύμμαχο και το δοκάρι στον πρώτο εκτός έδρας ημιτελικό Κυπέλλου Betsson με τον ΟΦΗ, αν και έπαιζε με δέκα παίκτες από το 75’ λόγω αποβολής του Λοντίγκιν. Έτσι, το εισιτήριο του τελικού (25/4 στο Πανθεσσαλικό) θα κριθεί στη ρεβάνς που θα γίνει την Τετάρτη 11/2 και λόγω έδρας ο Λεβαδειακός έχει προβάδισμα.

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στο 5’, ο Λεβαδειακός ισοφάρισε στο 18’, ενώ οι Κρητικοί ήταν άτυχοι καθώς είχαν δοκάρι στο 90+5′ με τον Ισέκα. Πάντως, οι προπονητές (Κόντης και Παπαδόπουλος, αντίστοιχα) δεν ρίσκαραν, καθώς πρόσεχαν περισσότερο τις άμυνές τους.

Στο Παγκρήτιο είχε αέρα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν με τον Λεβαδειακό, στο δεύτερο με τον ΟΦΗ.

Νωρίς τα εντυπωσιακά γκολ

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν επιθετικά και μέχρι το 20’ ο αγώνας ήταν 1-1. Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στο 5’ με σουτ του Μπόρχα Γκονζάλες από πλάγια δεξιά, μετά από καλή κυκλοφορία της μπάλας διαδοχικά από τους Ανδρούτσο και Βούκoτιτς, με τελικό αποδέκτη τον σκόρερ. Ο Λεβαδειακός ισοφάρισε με φάουλ του Μπάλτσι στο 18’ από πλάγια δεξιά και αφού η μπάλα ξεγέλασε αμυνόμενους και επιτιθέμενους, παίρνοντας φάλτσα (λόγω και του ευνοϊκού αέρα) και κάνοντας καμπύλη.

Ο Λεβαδειακός βρέθηκε κοντά σε δεύτερο γκολ που δεν μπήκε (40’) λόγω της εντυπωσιακής απόκρουσης του Χριστογεώργου σε σουτ του Παλάσιος, μετά από μπάσιμο από δεξιά. Μετά το 1-1 υπήρχε κυκλοφορία της μπάλας, πάνω κάτω, όμως όχι άλλη κλασική ευκαιρία πλην του Παλάσιος.

Το δοκάρι στο 90+5′

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μεγάλη ευκαιρία του ΟΦΗ (στο 46’ ο Λοντίγκιν έκανε τρομερή απόκρουση με τα πόδια σε πλασέ του Νους). Στο 59’ ο Λεβαδειακός μπορούσε να σκοράρει, με τον Μπάλτσι που όμως καθυστέρησε, μετά από με επίθεση κόντρα του Παλάσιος.

Στο 75’ ο Λεβαδειακός έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του τερματοφύλακα Λοντίγκιν, με δεύτερη κίτρινη, καθώς ανέτρεψε τον Ισέκα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η πρώτη κίτρινη ήταν αυστηρή έως ανύπαρκτη. Στη θέση του γκολκίπερ μπήκε αλλαγή ο Ανάκερ.

Στο 90+3′ ο ΟΦΗ έχασε ευκαιρία με τον Νους και στο 90+5′ ο ΟΦΗ είχε δοκάρι (το δεξί κάθετο) με τον Ισέκα ο οποίος είχε βγει τετ α τετ με τον Ανάκερ.

