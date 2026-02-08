Ο Παύλος Παντελίδης σκόραρε στο 94′ για τον Παναθηναϊκό, αλλά το γκολ του επιθετικού των «πράσινων» ακυρώθηκε για οφσάιντ.
Η φάση εξετάστηκε στο VAR, όπου φάνηκε πως ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ.
Δείτε την φάση:
Ο Παντελίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού στο 94', αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ
Με έναν εξαιρετικό Στέφανο Τσιτσιπά, σε διπλό και μονό, η Εθνική ομάδα, έκανε το 3-1 κόντρα στο Μεξικό και παρέμεινε στο World Group I στο τένις!
Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού βρέθηκε «φάτσα» με κενή εστία αλλά σούταρε άουτ από τα δύο μέτρα
Το All-Star Game του NBA πλησιάζει και η λίγκα συνεχίζει να αποκαλύπτει σιγά σιγά τους παίκτες που θα πάρουν μέρος στους καθιερωμένους διαγωνισμούς. Μετά τα καρφώματα, έγινε γνωστή και η οκτάδα που θα διαγωνιστεί στα τρίποντα, με μία συμμετοχή να τραβά περισσότερο από κάθε άλλη τα βλέμματα. Ανάμεσα στους εκλεκτούς βρίσκεται ο Κον Κνέπελ, ο […]
Η Αλ Γουάσλ ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ρουί Βιτόρια, σχεδόν έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο 55χρονος Πορτογάλος προπονητής επιστρέφει στην περιοχή, όπου είχε προηγουμένως καθοδηγήσει την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια της περιόδου 2019-2020. Ο Βιτόρια αναλαμβάνει τη θέση του Μεσούτ Μεράλ, που βρισκόταν στον πάγκο […]