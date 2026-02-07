Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή δασμών 25% σε χώρες οι οποίες διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν. Το μέτρο αυτό συνοδεύεται από προειδοποίηση για περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις, εφόσον οι συναλλαγές συνεχιστούν.

Το διάταγμα εκδόθηκε σε μια περίοδο όπου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να αποκλιμακώνεται, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και θεωρούνται βήμα προς την επαναφορά του διαλόγου.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές ήταν οι πρώτες μετά τον βομβαρδισμό, τον Ιούνιο, ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Το γεγονός αυτό είχε οδηγήσει σε διακοπή του προηγούμενου κύκλου συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Το Ομάν, που είχε μεσολαβήσει και στις προηγούμενες επαφές, φαίνεται να διαδραματίζει εκ νέου ρόλο-κλειδί στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών, σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.