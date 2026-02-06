Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νέες κυρώσεις στο πετρέλαιο κατά του Ιράν, λίγες ώρες μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ομάν, που χαρακτηρίστηκε από την Τεχεράνη ως «θετικό κλίμα».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να μειώσει τις παράνομες εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων του ιρανικού καθεστώτος, στο πλαίσιο της πολιτικής «μέγιστης πίεσης» της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί το ιρανικό καθεστώς ότι χρηματοδοτεί αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες διεθνώς και αυξάνει την καταστολή στο εσωτερικό της χώρας, αντί να επενδύει στην ανάπτυξη του λαού και των υποδομών του Ιράν.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχει δεσμευτεί να μειώσει τις παράνομες εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών του ιρανικού καθεστώτος στο πλαίσιο της εκστρατείας μέγιστης πίεσης της κυβέρνησής του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αντί να επενδύει στην ευημερία του ίδιου του λαού του και στις καταρρέουσες υποδομές του, το ιρανικό καθεστώς συνεχίζει να χρηματοδοτεί αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο και να εντείνει την καταστολή του εντός του Ιράν».

Οι νέες κυρώσεις αφορούν 15 οντότητες, δύο φυσικά πρόσωπα και 14 πλοία που αποτελούν μέρος του σκιώδους στόλου που συνδέεται με το παράνομο εμπόριο πετρελαίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πλοία που φέρουν σημαίες Τουρκίας, Ινδίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ήρθε έπειτα από τη συνάντηση των αντιπροσωπειών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μουσκάτ, όπου συμφωνήθηκε να «συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους», σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Με βάση τις κυρώσεις, η Ουάσινγκτον παγώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα φυσικά πρόσωπα και οι οντότητες που περιλαμβάνονται στη λίστα. Παράλληλα, απαγορεύεται σε κάθε αμερικανική εταιρεία ή πολίτη να συναλλάσσεται μαζί τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα υπόκεινται και οι ίδιοι σε κυρώσεις.