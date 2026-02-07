Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο Μαραθώνος, καθώς ο πεζός που παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 500 μέτρα μετά τη συμβολή της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Πικερμίου, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα όταν, για άγνωστο λόγο, παρασύρθηκε από τη μοτοσικλέτα που κινούνταν στο σημείο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο πεζός όσο και ο οδηγός της μηχανής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομείο. Ο πεζός διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρει επίσης τραύματα και νοσηλεύεται.

Η Τροχαία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταχύτητα του οχήματος, οι κινήσεις του πεζού και γενικότερα η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην παράσυρση.