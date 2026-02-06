Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου έως τον Μάρτιο, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Το χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς παραμένουν διαφωνίες γύρω από το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που εξετάζουν οι δύο πλευρές, κάθε ενδεχόμενη συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα, ενώ ταυτόχρονα οι Ουκρανοί πολίτες θα κληθούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές τους. Πέντε πηγές με γνώση των συνομιλιών ανέφεραν ότι η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να προχωρήσει παράλληλα.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, υπό τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πρότεινε στις πρόσφατες επαφές στο Αμπού Ντάμπι και το Μαϊάμι τη διεξαγωγή εκλογών το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ εκτιμούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επικεντρωθεί σε εσωτερικά ζητήματα όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό, όπως επισήμαναν δύο πηγές, θα μπορούσε να περιορίσει τον χρόνο και το πολιτικό κεφάλαιο που θα αφιερωθεί στην επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι οδήγησε στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου και στη δέσμευση για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκλογές και δημοψήφισμα υπό συζήτηση

Δύο πηγές ανέφεραν ότι οι πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών και δημοψηφίσματος τον Μάιο. Ωστόσο, άλλες πηγές χαρακτήρισαν το χρονοδιάγραμμα αυτό «ευφάνταστο», επισημαίνοντας πως οι ουκρανικές αρχές υπολογίζουν ότι απαιτούνται περίπου έξι μήνες για την οργάνωση εκλογών στις παρούσες συνθήκες.

«Οι Αμερικανοί βιάζονται», ανέφερε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι η διαδικασία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από έξι μήνες, αν και θα απαιτούσε σημαντική προετοιμασία.

Για τη διεξαγωγή εκλογών θα χρειάζονταν αλλαγές στη νομοθεσία, καθώς αυτές απαγορεύονται όσο ισχύει ο στρατιωτικός νόμος. Παράλληλα, εξετάζεται και το υψηλό οικονομικό κόστος που συνεπάγεται μια τέτοια διαδικασία.

Ανησυχίες για την ασφάλεια και την εκεχειρία

Η Ουκρανία επιδιώκει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του δημοψηφίσματος. Εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία ότι το Κρεμλίνο δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του σε συμφωνημένες εκεχειρίες.

«Η θέση του Κιέβου είναι ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί τίποτα μέχρι να εφαρμοστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους άλλους εταίρους», σημείωσε μία πηγή.

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει τις εξελίξεις, ενώ ούτε η ουκρανική προεδρία ούτε η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον απάντησαν στα αιτήματα για δηλώσεις.

Κρεμλίνο: «Ένας τρίτος κύκλος διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί σύντομα»

Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στον πόλεμο της Ουκρανίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί «σύντομα», μετά τις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στο Αμπού Ντάμπι με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. «Δεν υπάρχει ακόμη ακριβής ημερομηνία, αλλά θα υπάρξει σύντομα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Νωρίτερα, ο Πεσκόφ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι «πολύ περίπλοκες» αλλά ταυτόχρονα «εποικοδομητικές», υπογραμμίζοντας τη δυσκολία αλλά και τη σημασία της διαδικασίας. Οι αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρανίας συναντήθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων, προκειμένου να αναζητήσουν διέξοδο από τη σύγκρουση που πλησιάζει να συμπληρώσει τέσσερα χρόνια.

Μετά από δύο ημέρες συνομιλιών, το μοναδικό απτό αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε δημοσίως ήταν μια ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, η πρώτη τέτοια ενέργεια από τον Οκτώβριο.

Επόμενα βήματα και αντιδράσεις

Νέες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αναμένεται να διεξαχθούν «τις ερχόμενες εβδομάδες», σύμφωνα με το Κίεβο, το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Στην αποψινή του ομιλία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η διαπραγματευτική του ομάδα, μόλις επιστρέψει στην Ουκρανία, θα τον ενημερώσει αύριο, Σάββατο, για τις «ευαίσθητες πτυχές των διαπραγματεύσεων που δεν μπορούσαν να συζητηθούν στο τηλέφωνο».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το Σάββατο θα έχει συνομιλίες με «Ευρωπαίους εταίρους» του Κιέβου, επιδιώκοντας στήριξη στις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το αγκάθι των εδαφών

Οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση παραμένουν αδιέξοδες λόγω του ζητήματος των εδαφών. Η Μόσχα ζητά από το Κίεβο να εγκαταλείψει ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονέτσκ, περιλαμβανομένων των περιοχών που ελέγχονται από τον ουκρανικό στρατό, με αντάλλαγμα ένα πιθανό πάγωμα της γραμμής του μετώπου.

Το Κίεβο απορρίπτει την απαίτηση αυτή, καθώς η περιοχή αποτελεί βασικό τμήμα της άμυνάς του έναντι των ρωσικών επιθέσεων. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να υποστηρίξει τη ρωσική θέση, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην ουκρανική πλευρά.