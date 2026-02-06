Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη Φλόριντα, στο οποίο ένας 17χρονος περιλούζει με βενζίνη φίλο του, ενώ εκείνος κάθεται δίπλα σε φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Ιανουαρίου στο νησί Kauffman, στη λίμνης Kerr. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, διακρίνονται τέσσερις νεαροί να βρίσκονται γύρω από μια φωτιά, καταναλώνοντας αλκοόλ. Κάποια στιγμή, ο 17χρονος Μπράντεϊ Μινγκ αρχίζει να «παίζει» με ένα δοχείο βενζίνης, ρίχνοντάς την αρχικά στη φωτιά και προκαλώντας μεγάλη αναζωπύρωση.

Λίγο αργότερα ακούγεται να ρωτά αν κάποιος «θέλει να καεί», πριν πλησιάσει έναν από την παρέα και του ρίξει βενζίνη στα πόδια. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο νεαρός τυλίγεται στις φλόγες και τρέχει προς τη λίμνη για να τις σβήσει, ενώ οι υπόλοιποι γελούν και καταγράφουν το περιστατικό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο UF Health Shands στο Gainesville και νοσηλεύτηκε στην παιδιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι γιατροί διαπίστωσαν εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο δεξί χέρι, στο πόδι και στους γλουτούς, καθώς και βαθιά εγκαύματα πλήρους πάχους στα κάτω άκρα και στον αριστερό μηρό.

💢 In Florida, United States, 17-year-old Bradey Ming faces felony aggravated battery charge after allegedly setting friend on fire with gasoline Victim suffers second-degree burns and deep full-thickness injuries pic.twitter.com/YTulaGda4m — Anadolu English (@anadoluagency) February 6, 2026

Σύμφωνα με τη New York Post, ο 17χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για κακούργημα βαριάς σωματικής βλάβης.

Αρχικά, το θύμα φέρεται να είπε στη μητέρα του ότι έριξε μόνο του βενζίνη στη φωτιά και τραυματίστηκε, ωστόσο ο πατέρας του, βλέποντας το βίντεο που κυκλοφόρησε, ειδοποίησε τις Αρχές. Ο νεαρός παραδέχθηκε αργότερα ότι είπε ψέματα, υποστηρίζοντας πως ο φίλος του τού είχε ζητήσει να μη μιλήσει σε κανέναν.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, μετά τη νοσηλεία του δήλωσε πως δεν έχει πρόβλημα με τον 17χρονο, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ο δράστης φέρεται να ήθελε να ρίξει βενζίνη στη φωτιά για να ζεσταθούν λόγω του κρύου.