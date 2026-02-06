Λύση στο θέμα του Νίκου Αθανασίου βρέθηκε οριστικά, με τον 24χρονο αριστερό μπακ να επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΦΗ, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στους Κρητικούς και τον Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η Ρίο Άβε ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Αθανασίου, ο οποίος αγωνιζόταν στην πορτογαλική ομάδα ως δανεικός από τους «ερυθρόλευκους». Ο ποδοσφαιριστής αναμενόταν να επιστρέψει αρχικά στον Ολυμπιακό, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο Αθανασίου κατέγραψε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας μία ασίστ. Τελικά, ο νεαρός αμυντικός ετοιμάζει βαλίτσες για Ηράκλειο, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον ΟΦΗ.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ τα βρήκε σε όλα με τον Ολυμπιακό και ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να βρεθεί εντός της ημέρας (6/2) στην Κρήτη, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του. Ο Αθανασίου θα ενισχύσει την ομάδα του Χρήστου Κόντη με τη μορφή δανεισμού, παρότι η αρχική πρόθεση των Κρητικών ήταν η απόκτησή του με κανονική μεταγραφή.

Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ συνεχίζει την ενίσχυσή του, έχοντας ήδη ανακοινώσει την απόκτηση του Τιάγκο Ρομάνο. Ο 20χρονος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Πέμπτη (5/2), ενώ το πρωί της Παρασκευής (6/2) ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή των τελευταίων εγγράφων με την Ίντερ. Ο Ρομάνο υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών με τους Κρητικούς, το οποίο έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2029

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Νίκου Αθανασίου, με την μορφή δανεισμού από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ως τον Ιούνιο του 2026.

Ο 24χρονος αμυντικός (γενν. 16/3/2001, Αθήνα), διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες (Κ18, Κ21), προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Ατρόμητου, έχοντας αγωνιστεί με την ομάδα του Περιστερίου σε 66 αναμετρήσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου, με απολογισμό 5 γκολ και 8 ασίστς.

Τον Ιανουάριο του 2025 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και τον περασμένο Ιούλιο παραχωρήθηκε δανεικός στην Rio Ave, τα χρώματα της οποίας φόρεσε σε 18 αναμετρήσεις.

Νίκο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!