Για δεκαετίες, το Τρίγωνο των Βερμούδων αποτέλεσε συνώνυμο του ανεξήγητου. Αεροσκάφη που χάνονταν από τα ραντάρ, πλοία που δεν έφταναν ποτέ στον προορισμό τους και αφηγήσεις που εκτείνονταν από σκουληκότρυπες και εξωγήινες παρεμβάσεις έως πύλες σε άλλες διαστάσεις. Ένα από τα πιο ανθεκτικά μυστήρια του 20ού αιώνα φαινόταν να αψηφά κάθε λογική εξήγηση.

Η επιστήμη, ωστόσο, έχει την τάση να απομυθοποιεί τα φαινόμενα. Σύμφωνα με πρόσφατες γεωλογικές και ωκεανογραφικές μελέτες, η αιτία των συμβάντων στην περιοχή ανάμεσα στις Βερμούδες, το Πουέρτο Ρίκο και τις ακτές της Φλόριντα ίσως είναι πολύ πιο γήινη: εκρήξεις μεθανίου από τον ωκεάνιο βυθό.

Η περιοχή καλύπτει περίπου ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα και διαθέτει ιδιαίτερη γεωλογική δομή. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μεγάλες ποσότητες μεθανίου απελευθερώνονται από τα ιζήματα του βυθού και ανέρχονται προς την επιφάνεια. Τότε, η πυκνότητα του νερού μειώνεται απότομα, γεγονός που προκαλεί απώλεια πλευστότητας στα πλοία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αιφνίδια βύθιση χωρίς προειδοποίηση.

Ατμοσφαιρικές επιπτώσεις και ιστορικές εξαφανίσεις

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στη θάλασσα. Η απελευθέρωση αερίων μπορεί να επηρεάσει και την ατμόσφαιρα σε χαμηλά ύψη, δημιουργώντας συνθήκες που δυσχεραίνουν τη λειτουργία κινητήρων μικρών αεροσκαφών ή προκαλούν αστάθεια στις πτήσεις. Αν τέτοια επεισόδια ήταν παροδικά αλλά έντονα σε ορισμένες περιόδους του 20ού αιώνα, τότε οι ιστορικές «αιχμές» εξαφανίσεων αποκτούν μια πιο συνεκτική εξήγηση.

Ένα παροδικό φαινόμενο με διαρκή μύθο

Το κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι η χρονικότητα. Πολλοί θεωρούν πιθανό ότι το υποτιθέμενο «επικίνδυνο πεδίο» μεθανίου δεν ήταν μόνιμο. Αντίθετα, μπορεί να επρόκειτο για ένα γεωλογικά σύντομο αλλά εντυπωσιακό επεισόδιο, που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη μνήμη ναυτικών και πιλότων και στη συνέχεια στη λαϊκή φαντασία.

Σήμερα, η περιοχή δεν εμφανίζει ασυνήθιστα ποσοστά ατυχημάτων σε σχέση με άλλα πολυσύχναστα περάσματα του πλανήτη. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι το «μυστήριο» δεν εξαφανίστηκε επειδή λύθηκε, αλλά επειδή το φυσικό φαινόμενο που το προκάλεσε έπαψε να δρα.

Από τη μυθολογία στην επιστήμη

Έτσι, το Τρίγωνο των Βερμούδων απομακρύνεται σταδιακά από τη σφαίρα της παραψυχολογίας και επιστρέφει εκεί όπου ανήκει: στη γεωλογία και τη φυσική. Όχι ως απόδειξη του ανεξήγητου, αλλά ως υπενθύμιση ότι η φύση, ακόμη και χωρίς μαγεία ή εξωγήινους, μπορεί να δημιουργήσει θρύλους που αντέχουν στον χρόνο.