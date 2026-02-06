Ανάστατοι οι κάτοικοι της Κρήτης από τις τρεις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν μέσα σε δέκα λεπτά σε θαλάσσια περιοχή ανατολικά νομού Λασιθίου.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες λύσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 3 Ρίχτερ για να ακολουθήσει σε ένα λεπτό νέος σεισμός μεγέθους 3,9 ρίχτερ.

Ο δεύτερος σεισμός είχε εστιακό βάθος 11,3 χιλιόμετρα και επίκεντρο 16χλμ ανατολικά – νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Εννέα λεπτά αργότερα ακολούθησε και τρίτος σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ και εστιακό βάθος τα 7,2 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 23χιλ ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου.

