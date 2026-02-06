Μια 70χρονη γυναίκα τραυματίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 6 Φεβρουαρίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας, όταν γυψοσανίδα έπεσε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Ερμού, όπου εκτελούνταν εργασίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη στιγμή του ατυχήματος η γυναίκα περνούσε από το σημείο, όταν η γυψοσανίδα αποκολλήθηκε και την χτύπησε, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή ενός 51χρονου εργάτη αλβανικής υπηκοότητας, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.