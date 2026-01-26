Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έθεσε η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την Περιφέρεια Κρήτης, μετά το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, οι δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά και περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. αντίστοιχα) προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ακόμη δύο διαδοχικά κύματα αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, φέρνοντας ισχυρές βροχές και ανέμους που τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφονται έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές, με την Αττική να βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που δέχθηκαν βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, τα ισχυρά φαινόμενα θα μετατοπιστούν την Τρίτη προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ η κακοκαιρία εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί έως και την Κυριακή.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του στο Facebook, τα επόμενα δύο κύματα κακοκαιρίας θα εκδηλωθούν τα διήμερα Τετάρτη – Πέμπτη και Σάββατο – Κυριακή. Οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.