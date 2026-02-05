Η Pizza Hut σχεδιάζει να κλείσει 250 εστιατόρια στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς η μητρική της εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της αλυσίδας.

Η Yum Brands ανακοίνωσε ότι στοχεύει σε υποαποδοτικές τοποθεσίες του δικτύου της. Σήμερα, η Pizza Hut διαθέτει περισσότερα από 6.000 καταστήματα στις ΗΠΑ.

Η Yum Brands, με έδρα το Louisville του Κεντάκι, είχε γνωστοποιήσει τον Νοέμβριο ότι προχωρά σε επίσημη αξιολόγηση των επιλογών της για τη Pizza Hut, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω παλαιωμένων καταστημάτων και αυξανόμενου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πωλήσεις στα καταστήματα που λειτουργούν τουλάχιστον έναν χρόνο μειώθηκαν κατά 5% το περασμένο έτος.

Αντίθετα, ο ανταγωνιστής Domino’s —η μεγαλύτερη αλυσίδα πίτσας παγκοσμίως— κατέγραψε αύξηση 2,7% στις αντίστοιχες πωλήσεις στις ΗΠΑ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του προηγούμενου έτους, αν και δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη τα πλήρη ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα.

Ισχυρότερες επιδόσεις στις διεθνείς αγορές

Σε διεθνές επίπεδο, η Pizza Hut παρουσίασε καλύτερα αποτελέσματα. Οι πωλήσεις στα ίδια καταστήματα αυξήθηκαν κατά 1% το 2025, με ανάπτυξη στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, όπως ανέφερε η Yum Brands. Η Κίνα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Pizza Hut μετά τις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 19% των συνολικών πωλήσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Yum, Κρις Τέρνερ, δήλωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιλογών της για τη Pizza Hut εντός του έτους, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Επέκταση και ανακατατάξεις

Η Pizza Hut ολοκλήρωσε το 2025 με 19.974 καταστήματα παγκοσμίως, αριθμός μειωμένος κατά 251 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρότι εγκαινίασε σχεδόν 1.200 νέα εστιατόρια σε 65 χώρες, οι κλεισίματα υπερέβησαν τα ανοίγματα. Η Yum Brands ανέφερε ότι η αλυσίδα σχεδιάζει νέες επεκτάσεις μέσα στο 2026, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία.

Η Pizza Hut ιδρύθηκε το 1958 στη Wichita του Κάνσας. Το 1977 εξαγοράστηκε από την PepsiCo, η οποία το 1997 διαχώρισε τον κλάδο εστιατορίων της, δημιουργώντας τη Yum Brands. Σήμερα, η Yum Brands διαθέτει επίσης τις αλυσίδες KFC, Taco Bell και Habit Burger Grill.