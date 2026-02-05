Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Πώς χάθηκαν οι 15 ζωές ανοιχτά της Χίου
Το «μαύρο κουτί» της νέας τραγωδίας
- Πώς αναγνωρίστηκε ο διακινητής;
- Γιατί κανείς στο ταχύπλοο δεν φορούσε σωσίβιο;
- Γιατί δεν λειτουργούσε η κάμερα του Λιμενικού;
- Σημειώθηκαν ή όχι πυροβολισμοί;
- Γιατί ενεπλάκη και το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης;
- Γιατί εκδόθηκε ΝΟΤΑΜ από το Πεντάγωνο;
- Βασίλης Κικίλιας: «Εχθροί της χώρας οι διακινητές»
==============================================
Πώς θα γλυτώσουν φόρο τα μπλοκάκια
Όροι και προϋποθέσεις