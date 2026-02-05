Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Πώς χάθηκαν οι 15 ζωές ανοιχτά της Χίου

Το «μαύρο κουτί» της νέας τραγωδίας

  • Πώς αναγνωρίστηκε ο διακινητής;
  • Γιατί κανείς στο ταχύπλοο δεν φορούσε σωσίβιο;
  • Γιατί δεν λειτουργούσε η κάμερα του Λιμενικού;
  • Σημειώθηκαν ή όχι πυροβολισμοί;
  • Γιατί ενεπλάκη και το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης;
  • Γιατί εκδόθηκε ΝΟΤΑΜ από το Πεντάγωνο;
  • Βασίλης Κικίλιας: «Εχθροί της χώρας οι διακινητές»

==============================================

Πώς θα γλυτώσουν φόρο τα μπλοκάκια

Όροι και προϋποθέσεις

