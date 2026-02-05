Αυξημένη κίνηση και πολύ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται το πρωί της 05.02.2026 στους δρόμους της Αθήνας, με σημαντικά προβλήματα σε Κηφισό, Αττική Οδό, λεωφόρο Κηφισίας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Η κυκλοφορία έχει σχεδόν ακινητοποιηθεί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Αιγάλεω.

Στην Κηφισίας καταγράφονται έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ στη Μεσογείων οι οδηγοί παραμένουν κολλημένοι από την Αλίμου έως την Αγία Παρασκευή.

Δείτε live εδώ που έχει κίνηση.

Προβλήματα εντοπίζονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι δρόμοι περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας βρίσκονται επίσης στο «κόκκινο», με τις καθυστερήσεις να αυξάνονται συνεχώς.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 20 λεπτά, ενώ σημαντική επιβράδυνση παρατηρείται και στην Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, αλλά και τμηματικά στην Ποσειδώνος.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/c8u4uELM2E — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 5, 2026