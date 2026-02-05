Ολοκληρώθηκε η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Σύμη λόγω λειψυδρίας, με υπογραφή υπουργικής απόφασης από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κήρυξη κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας της σοβαρής έλλειψης νερού που αντιμετωπίζει το νησί. Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει έντονο και συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία τόσο στις τοπικές αρχές όσο και στους κατοίκους.

Το φαινόμενο, όπως επισημαίνεται, δεν περιορίζεται στη Σύμη, αλλά εκδηλώνεται με αμείωτη ένταση σε πολλές περιοχές της χώρας, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για μέτρα διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Λειψυδρία: Κυβερνητικά έργα σε 42 περιοχές με χρηματοδότηση 75 εκατ. ευρώ O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Κυβέρνησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε όλη την επικράτεια, ενέκρινε 42 συνολικά έργα με χρηματοδότηση ύψους 75.556.121,75 ευρώ που αφορούν στη δημιουργία, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών διαχείρισης υδάτων. Αυτό έγινε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΝ. Ειδικότερα, το ποσό δεσμεύθηκε από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025 του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό μονάδων αφαλάτωσης, στη βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, σε δράσεις αξιοποίησης πηγαίων νερών (αγωγοί, ταχυδιυλιστήρια) κ.ά. Τα έργα αφορούν τόσο στη νησιωτική χώρα -και ειδικότερα νησιά όπου το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι έντονο (Παξοί, Φούρνοι Κορσέων, Λειψοί, Μεγανήσι, Αστυπάλαια, Φολέγανδρος, Ψαρά, Πόρος, Αλόννησος κ.α.)- όσο και στην ηπειρωτική (Σέρρες, Λειβαδιά, Δυτική Μάνη, περιοχές Συκέων-Νεάπολης, Πυλαία-Χορτιάτη, Βόλο κ.ά.). Συνημμένος αναλυτικός πίνακας με τα έργα