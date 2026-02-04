Δύο αυτοκίνητα συγκρούονται και ο ένας οδηγός πετάγεται έξω από το όχημά του. Στάθηκε απίστευτα τυχερός γιατί γλίτωσε για λίγα εκατοστά το χτύπημα από το αυτοκίνητο που καταγράφει το σκηνικό.

Το περιστατικό έγινε στη Ρωσία και ευτυχώς υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές.

ΗΠΑ

Ο αστυνομικός ελέγχει το όχημα. Όμως, ο οδηγός που ακολουθεί είναι αφηρημένος.

Χτυπάει το περιπολικό και αυτό με τη σειρά του τρακάρει το σταματημένο αυτοκίνητο. Για καλή του τύχη ο αστυνομικός δεν έγινε λιώμα στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Κανένας δεν τραυματίστηκε.

Τουρκία

Στην Προύσα, ένας οδηγός επιχειρεί αναστροφή χωρίς φλας. Ο αιφνιδιασμένος μοτοσικλετιστής πέφτει επάνω του. Ευτυχώς τραυματίζεται ελαφρά.

Ο νεαρός φεύγει από την εικόνα κουτσαίνοντας. Ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα ελέγχει τις ζημιές στο αυτοκίνητό του. Ούτε του πέρασε από το μυαλό να βοηθήσει τον τραυματία δικυκλιστή.

ΗΠΑ

Ένα 12χρονο κορίτσι κρέμεται από τον αναβατήρα και κινδυνεύει να πέσει. Μέλη του χιονοδρομικού κέντρου σπεύδουν να βοηθήσουν.

Απλώνουν ένα δίχτυ ασφαλείας και κάτι σαν μουσαμά, όμως είναι αργά. Τα χέρια της δεν αντέχουν και η έφηβη πέφτει με δύναμη στο χιονισμένο έδαφος.

Τραυματίζεται, ευτυχώς ελαφρά. Το περιστατικό καταγράφηκε στο Mammoth Mountain και απορίας άξιον είναι πώς ένα 12χρονο παιδί αφέθηκε μόνο του να χρησιμοποιήσει τον αναβατήρα.