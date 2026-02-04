Η U.S. Central Command (CENTCOM) εξαπέλυσε πέντε επιθέσεις μεταξύ 27 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.

Σε μία από τις επιθέσεις καταστράφηκε χώρος αποθήκευσης όπλων με 50 βλήματα ακριβείας.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ τόνισε ότι τα πλήγματα «καταδεικνύουν τη διαρκή προσήλωση και την αποφασιστικότητά μας στο να αποτρέψουμε την ανασυγκρότηση του ΙΚ στη Συρία».

Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του U.S. Central Command (CENTCOM), αρμόδιες για τη Μέση Ανατολή, πραγματοποίησαν πέντε επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στη Συρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αεροπορικά πλήγματα έγιναν μεταξύ 27 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου. Σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις καταστράφηκε αποθήκη όπλων, η οποία επλήγη με 50 βλήματα ακριβείας.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM, δήλωσε πως τα πλήγματα «καταδεικνύουν τη διαρκή προσήλωση και την αποφασιστικότητά μας στο να αποτρέψουμε την ανασυγκρότηση του ΙΚ στη Συρία».

Από τα τέλη του περασμένου έτους, αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του ΙΚ, σε αντίποινα για την ενέδρα της 13ης Δεκεμβρίου στην Παλμύρα, όπου σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας.