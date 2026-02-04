Την ώρα που παραμένουν πολλαπλά αναπάντητα ερωτήματα για το πολύνεκρο ναυάγιο της Χίου και με την έρευνα για το περιστατικό να μην έχει καλά, καλά ξεκινήσει, ο Θάνος Πλεύρης, στη Βουλή, ξεκίνησε να μοιράζει συγχαρητήρια – παρά τους 15 νεκρούς, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης.

«Να εκφράσω την λύπη μου. Να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες και άντρες του λιμενικού, οι οποίοι έσωσαν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί, καθώς το σύνολο τους βρέθηκαν στη θάλασσα».

Διερεύνηση

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισαν ότι σέβονται τις προσπάθειες των λιμενικών, ωστόσο επέμειναν ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, με τον Σωκράτη Φάμελλο να εξαπολύει προσωπική επίθεση στον κ. Πλεύρη.

«Όχι χειροκροτήματα σήμερα. Έχουμε νεκρούς. Η αλήθεια, λοιπόν, είναι αναγκαία, πρέπει να αναζητηθεί και να αποκαλυφθεί θεσμικά, χωρίς ιδεοληψίες και αντιμεταναστευτικές ρητορίες», είπε ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ.

Δικό του πόρισμα

«Έσπευσε να παρουσιάσει δικό του πόρισμα, μόλις άνοιξε η Ολομέλεια. Είμαστε οργισμένοι κ. Πλεύρη γιατί δεν σας εμπιστευόμαστε και γιατί ντροπιάζετε την πατρίδα μας», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Το κυβερνητικό δόγμα στην αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών, έδειξαν ως υπεύθυνο για την τραγωδία, οι Δημήτρης Κουτσούμπας και Αλέξης Χαρίτσης.

«Δεν μιλάμε για ανθρώπους πνιγμένους. Αλλά για ανθρώπους σκοτωμένους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, είναι να διασφαλιστεί η προστασία αυτών των ξεριζωμένων ανθρώπων, με κάθε μέσο», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Δεν ήταν η κακιά στιγμή, αλλά το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών αποτροπής», είπε ο Αλέξης Χαρίστης.

Να πυροβολούνται

Οργισμένες αντιδράσεις προκλήθηκαν από τα όσα είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που επικαλούμενος τον στρατιωτικό κανονισμό, ζήτησε να πυροβολούνται μετανάστες, αν προσπαθήσουν να περάσουν παράνομα τα σύνορα.

«Με την εμπειρία της «διαχείρισης» της τραγωδίας της Πύλου. Με τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση. Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη!», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Την άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον αρμόδιο υπουργό, Βασίλη Κικίλια, ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.