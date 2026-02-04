Συντονισμένη επιχείρηση της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα οδήγησε στον εντοπισμό 922 κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Επιχείρηση της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Γ.Α.Δ.Α. οδήγησε στον εντοπισμό 922 κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων και στη σύλληψη δύο ατόμων, μελών εγκληματικής ομάδας που διακινούσε τα έγγραφα αυτά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στην υπόθεση εμπλέκεται και τρίτο άτομο, το οποίο αναζητείται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συντονισμένη επιχείρηση της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. οδήγησε στον εντοπισμό -917- κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων και στην αποδόμηση εγκληματικής ομάδας που πραγματοποιούσε διακίνησή αυτών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 3-2-2026 στο κέντρο της Αθήνας, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 30 και 21 ετών, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και πλαστογραφία ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται τόσο στην αγορά κλεμμένων κινητών καθώς και ταυτοποιητικών εγγράφων οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Αρχικά, σε έλεγχο σε κατάστημα κινητών στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκε ο 30χρονος αλλοδαπός να κατέχει εντός του καταστήματος -21- κινητά τηλέφωνα και -3- tablet, για τα οποία ο 30χρονος δεν κατείχε τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας τον 21χρονο κατηγορούμενο και σε έρευνα στην οικία του και σε οικία που χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης των ταξιδιωτικών εγγράφων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-615- διαβατήρια,

-307- ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης και άδειες παραμονής,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας καθώς και

το χρηματικό ποσό των -890- ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών τα εν λόγω ταξιδιωτικά έγγραφα αποτελούν προϊόντα κλοπών από διάφορες περιοχές της Αττικής, τα οποία οι κατηγορούμενοι διέθεταν σε αλλοδαπούς που στερούνταν νομιμοποιητικών έγγραφων με σκοπό τη νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.