Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ παραμένει κλειστή τουλάχιστον έως την Τρίτη, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων προγραμματίζει κρίσιμες ψηφοφορίες για το πακέτο χρηματοδότησης.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, προειδοποίησε τους Ρεπουμπλικάνους ότι δεν μπορούν να βασίζονται στη στήριξη των Δημοκρατικών για την έγκριση του νομοσχεδίου.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Γερουσία προβλέπει χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) μόνο για δύο εβδομάδες, δίνοντας χρόνο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με την ομοσπονδιακή μεταναστευτική νομοθεσία.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας, Χακίμ Τζέφρις, προειδοποίησε τους Ρεπουμπλικάνους ότι δεν μπορούν να βασίζονται στη στήριξη των Δημοκρατικών. Όπως μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, δεν είναι σαφές εάν ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, διαθέτει επαρκή υποστήριξη από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για να προωθήσει το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Γερουσία, το οποίο προβλέπει τη χρηματοδότηση μεγάλου μέρους της κυβέρνησης έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε μεταξύ του ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) μόνο για δύο εβδομάδες. Στόχος είναι να δοθεί χρόνος για περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της ομοσπονδιακής μεταναστευτικής νομοθεσίας, καθώς οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν μεγαλύτερο έλεγχο στην υπηρεσία.

Το νομοσχέδιο πρέπει πρώτα να ξεπεράσει ένα διαδικαστικό εμπόδιο, γνωστό ως ψηφοφορία για τον κανονισμό. Όλοι οι Δημοκρατικοί αναμένεται να το καταψηφίσουν, ενώ ο Τζόνσον δεν έχει περιθώριο να χάσει περισσότερες από λίγες ψήφους Ρεπουμπλικάνων. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στη συγκέντρωση υποστήριξης για διάφορους κανονισμούς, καθώς υπάρχουν αποστασίες στις τάξεις του κόμματός του.

Η Επιτροπή Κανονισμών της Βουλής συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 4 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, 23:00 ώρα Ελλάδας) για να ξεκινήσει τη διαδικασία πριν το θέμα φτάσει στην ολομέλεια.

Αντιπαράθεση για τη διαδικασία και το DHS

Η καθυστέρηση στο πρόγραμμα οφείλεται στο ότι ο Τζέφρις ενημέρωσε τον Τζόνσον πως οι Δημοκρατικοί δεν θα συναινέσουν σε επίσπευση της ψηφοφορίας. Ο Τζόνσον επιδίωκε να περάσει το μέτρο μέσω της διαδικασίας «αναστολής των κανόνων», που θα επέτρεπε την έγκρισή του με πλειοψηφία δύο τρίτων.

Η Γερουσία ενέκρινε το μέτρο λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας χρηματοδότησης την Παρασκευή, ωστόσο η Βουλή δεν είχε προγραμματιστεί να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον πριν από τη Δευτέρα. Με τη λήξη της προθεσμίας, η Ουάσιγκτον εισήλθε σε μερική διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης.

Πολλοί Δημοκρατικοί αντιτίθενται στη διετή χρηματοδότηση του DHS και ο Τζέφρις φαίνεται να υιοθετεί τη στάση αυτή, αυξάνοντας την πιθανότητα το κλείσιμο να παραταθεί. Ο ίδιος δήλωσε στο MS NOW ότι οι Δημοκρατικοί της Βουλής και της Γερουσίας έχουν κοινές απαιτήσεις για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η υποχρέωση των αξιωματούχων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να φορούν κάμερες σώματος, να αποφεύγουν τις περιπολίες χωρίς ένταλμα και να τηρούν αυστηρότερους κανόνες για έρευνες και συλλήψεις.

«Χρειαζόμαστε τις υπηρεσίες ICE και DHS να συμπεριφέρονται όπως κάθε άλλη υπηρεσία επιβολής του νόμου στη χώρα… Αν εξετάζουμε το ενδεχόμενο ενός παγώματος δύο εβδομάδων για να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορούμε να δούμε δραματικές αλλαγές, θέλουμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας σίγουρος δρόμος για να γίνουν αυτά τα πράγματα», δήλωσε.

Πολιτικές αντιδράσεις και συνέπειες

Η συμφωνία της Παρασκευής ήρθε μετά την αποδοχή από τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς του αιτήματος των Δημοκρατικών να καθυστερήσει η χρηματοδότηση του DHS. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε σε κλίμα έντονων αντιδράσεων, ύστερα από δύο δολοφονίες Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη.

Ο Λευκός Οίκος επεδίωξε να αποτρέψει το κλείσιμο της κυβέρνησης, καθώς το φθινόπωρο οι Δημοκρατικοί είχαν δείξει αποφασιστικότητα, κρατώντας κλειστή την κυβέρνηση για 43 ημέρες λόγω διαφωνιών σχετικά με τις φορολογικές πιστώσεις του Obamacare.

Προς το παρόν, μόνο ορισμένες υπηρεσίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, καθώς άλλες έχουν ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους. Μεταξύ αυτών που παραμένουν ανοιχτές είναι τα υπουργεία Γεωργίας, Υποθέσεων Βετεράνων, Εσωτερικών, Ενέργειας, Δικαιοσύνης και Εμπορίου.

Αν και δεκάδες εκατομμύρια πολίτες δεν κινδυνεύουν να χάσουν τα επιδόματα σίτισης, ένα παρατεταμένο μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες. Πιθανές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, απλήρωτοι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι και αναστολή ορισμένων κρατικών δανείων για κατοικίες ή μικρές επιχειρήσεις είναι μεταξύ των συνεπειών που ήδη ανησυχούν την Ουάσιγκτον.