Η Χάποελ Τελ Αβίβ διανύει δύσκολη σεζόν, αδυνατώντας να εκμεταλλευτεί το ποιοτικό ρόστερ της, με τον Δημήτρη Ιτούδη να δέχεται έντονο προβληματισμό. Η ήττα στο «καυτό» Βελιγράδι από τον φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα με 87-75 στην 26η αγωνιστική της EuroLeague επιβεβαιώνει τις δυσκολίες της ομάδας, κυρίως λόγω μιας καταστροφικής τέταρτης περιόδου.

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε αποφασισμένος να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Ο Μονέκε ξεχώρισε από νωρίς με 8 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, δίνοντας στους Σέρβους ένα μικρό προβάδισμα (25-21). Η Χάποελ προσπάθησε να μείνει κοντά, αλλά ο Ερυθρός είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, με τον Γουέινραιτ να είναι ο μόνος που ξεχώρισε για τους Ισραηλινούς στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα παρέμεινε ίδια. Τρίποντα από Κρις Τζόουνς και Τιμόρ έφεραν προσωρινά ανατροπή (58-61, 25’), όμως οι Σέρβοι αντέδρασαν με σερί 14-0 στην τέταρτη περίοδο, αφήνοντας τη Χάποελ χωρίς σκοράρισμα για έξι λεπτά και καθαρίζοντας το ματς.

Κορυφαίοι για τον Ερυθρό ήταν ο Νουόρα με 20 πόντους και ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 17, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα της ομάδας τους και τη δυνατή της παρουσία στο Βελιγράδι.