Νεαροί εισέβαλαν σε βαγόνι τραμ στον Σταθμό Ελληνικό και παρενοχλούσαν τους επιβάτες με ανάρμοστο τρόπο.

Περίπου 10 νεαροί πετούσαν μεταξύ τους ένα ερωτικό βοήθημα μέσα στο βαγόνι, προκαλώντας αναστάτωση.

Μαρτυρία γυναίκας περιγράφει την έντονη αναστάτωση, με το αντικείμενο να πέφτει επανειλημμένα πάνω σε επιβάτες.

Ένα σοβαρό περιστατικό παρενόχλησης στο τραμ σημειώθηκε στον Σταθμό Ελληνικό, όταν ομάδα νεαρών εισέβαλε σε βαγόνι και προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες με απρεπή συμπεριφορά.

Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που βρισκόταν στο σημείο, περίπου δέκα νεαροί πετούσαν μεταξύ τους, ανάμεσα στους επιβάτες, ένα ερωτικό βοήθημα, προκαλώντας έντονη αμηχανία και φόβο.

«Στην αρχή δεν καταλάβαμε τι γίνεται. Ένας σωματώδης, περίπου 17 ετών, φώναζε σε έναν άλλον να του πετάξει κάτι. Ξαφνικά είδαμε το αντικείμενο να εκτοξεύεται και να προσγειώνεται πάνω σε μια κυρία πίσω μου. Η γυναίκα σηκώθηκε έντρομη και το κλώτσησε μακριά, αλλά κατέληξε ξανά στα πόδια του νεαρού», ανέφερε στο ΣΚΑΪ η αυτόπτης μάρτυρας.

Η κατάσταση σύντομα ξέφυγε, με αρκετούς επιβάτες να αντιδρούν έντονα. Ένας άνδρας περίπου 50 ετών προσπάθησε να τους συνετίσει, ενώ άλλοι προειδοποίησαν ότι θα κινηθούν νομικά αν δεν σταματήσουν. Παρά τις αντιδράσεις, οι νεαροί συνέχισαν να προκαλούν φασαρία. Η γυναίκα που κατήγγειλε το συμβάν ενημέρωσε την αστυνομία. Το βαγόνι διαθέτει κάμερα ασφαλείας, στοιχείο που αναμένεται να βοηθήσει στον εντοπισμό των υπευθύνων.

Ανησυχία για την ασφάλεια σε συρμούς και στάσεις του Τραμ

Πρόκειται για άλλο ένα περιστατικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Τον Ιούλιο του 2025 μια 17χρονη δέχθηκε επίθεση από ομάδα περίπου δέκα ανηλίκων στη στάση του Νέου Φαλήρου, οι οποίοι την θώπευσαν και προσπάθησαν να της αφαιρέσουν την αλυσίδα.

Τον Μάρτιο του 2025 συνελήφθη 16χρονος για βίαιες αρπαγές αλυσίδων από περαστικούς σε στάσεις του τραμ, ενώ στο διαδίκτυο έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με νεαρούς να κρέμονται εξωτερικά από το τραμ εν κινήσει, θέτοντας τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο.