Σύμφωνα με ανακοίνωση της αυτοδιοικητικής παράταξης, το Παρατηρητήριο λειτουργεί ως κεντρικός δίαυλος επικοινωνίας, μέσω του οποίου οι κάτοικοι της Αθήνας μεταφέρουν τεκμηριωμένα ζητήματα από τις γειτονιές τους. «Η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται στην απλή παράθεση προβλημάτων. Τα στοιχεία που προκύπτουν αξιοποιούνται από την παράταξη για την άσκηση πίεσης προς τη διοίκηση του Δήμου, με στόχο άμεσες, ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις».

Πρώτα στη λίστα των ζητημάτων, οι δημότες αναφέρουν την έλλειψη δημοτικού φωτισμού. Βάσει των δεδομένων του Παρατηρητηρίου, οι καταγγελίες αφορούν περισσότερα από 3.000 «σκοτεινά σημεία» σε ολόκληρη την πόλη. Ενδεικτικά αναφέρονται το Άλσος Προμπονά, το Άλσος Προφήτη Ηλία στη Ριζούπολη, η Ιερά Οδός, η Ιπποκράτους, η Περιφερειακή Φιλοπάππου, ο Άγιος Γεώργιος (Κυνοσάργους), το πάρκο Λογγίνου και το πάρκο Ιλισίων.

Σε ό, τι αφορά στην καθαριότητα και το πράσινο, αναφέρεται συγκεκριμένα στην περιοχή της Κυψέλης και του Παγκρατίου, όπου οι κάτοικοι καταγράφουν απορρίμματα σε δρόμους και πεζοδρόμια, καθώς και εγκαταλειμμένους κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, στα Άνω Πατήσια, πεταμένα κλαδιά παραμένουν σε δρόμους για ημέρες χωρίς να απομακρύνονται.

Ακολουθεί το ζήτημα του επικίνδυνου, όπως το χαρακτηρίζουν, το οδικού δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, σε Πετράλωνα, Κυπριάδου και Άγιο Παντελεήμονα, επισημαίνονται μεγάλες και επικίνδυνες λακκούβες που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία.

Τέλος, στα ζητήματα που έχουν καταγραφεί από τους ίδιους τους δημότες είναι κι εκείνο της απουσίας, όπως αναφέρεται,προγραμματισμού. Είναι ενδεικτικό πως σε πλατείες, όπως του Αγίου Θωμά στο Γουδή, χριστουγεννιάτικα δέντρα παραμένουν στη θέση τους έως και τον Φεβρουάριο, γεγονός που αναδεικνύει την αδράνεια των αρμόδιων υπηρεσιών.