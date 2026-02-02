Η Δευτέρα ξεκινά με πλήρη αστρολογική εικόνα για όλα τα ζώδια, όπως παρουσιάζεται στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.

Η Δευτέρα ξεκινά με πλήρη αστρολογική εικόνα για όλα τα ζώδια, όπως παρουσιάζεται στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

ΚΡΙΌΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Οταν φαίνεται ότι η ζωή σας πρόκειται να ηρεμήσει λίγο, ένα συγκεκριμένο άτομο ή μια κατάσταση μπορεί να εισέλθει εκ νέου στην καθημερινότητά σας, για να σας αναστατώσει. Η κατάσταση αυτή απαιτεί σημαντική ευελιξία από την πλευρά σας ώστε να μην έχετε κι άλλα προβλήματα.

ΤΑΎΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Παρά το γεγονός ότι η Σελήνη φωτίζει το ζώδιό σας, δεν φαίνεται να είστε σε θέση να διεκδικήσετε για τον εαυτό σας όσα θέλετε. Χαλαρώστε και αφήστε την κατάσταση να σας παρασύρει. Θα μπορούσατε να έχετε και κάποια καλά νέα.

ΔΊΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Με λίγη έρευνα και προετοιμασία μπορείτε να είστε σε θέση να διαπραγματευτείτε καλά με το αφεντικό σας ώστε να κάνετε κάποια ή όλη την εργασία σας από το σπίτι σας εφόσον δεν αισθάνεστε καλά. Ολο αυτό θα σας επιτρέψει να περάσετε περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σας και να σας στηρίξουν στις δυσκολίες.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Κάτι ύποπτο συμβαίνει μ’ εσάς σήμερα. Βεβαιωθείτε ότι εξετάζετε εις βάθος τα πράγματα ακόμα και αν αυτό σας κοστίζει μια φιλία. Η τύχη είναι με το μέρος σας, οπότε αν είστε σε μια αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης θα έχετε θετική κατάληξη. Εχετε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσετε, ώστε να αποφύγετε τα προβλήματα.

ΛΈΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Από τη στιγμή που θα ξυπνήσετε, θα πείτε ότι αυτή δεν πρόκειται να είναι ακριβώς μια συνηθισμένη μέρα. Θα νιώσετε μια ενδιαφέρουσα αλλαγή γύρω σας. Ολα είναι νέα αλλά εσείς έχετε μια περίεργη αίσθηση εξοικείωσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ερευνήσει όλες τις περιμέτρους κάθε νέου πράγματος που ξεκινάτε.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Είστε έτοιμοι να βοηθήσετε τόσο τους φίλους όσο και τους ξένους σήμερα. Αν ψάχνετε τη λύση ενός προβλήματος προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση ίσως να πρέπει να κοιτάξετε και αλλού. Τα ταξίδια ευνοούνται όπως και ένα ειδύλλιο.

ΖΥΓΌΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Ανεξαρτήτως του αν είστε έτοιμοι ή όχι, ήρθε η ώρα να αφήσετε τον πάγκο και να προχωρήσετε προς τον αγωνιστικό χώρο για να κάνετε το παιχνίδι σας. Ακολουθήστε τους κανόνες σε όλες τις συναλλαγές και θα γλιτώσετε τα χειρότερα. Αν οι άλλοι είναι πρόθυμοι να είναι ειλικρινείς μαζί σας, θα περιμένουν το ίδιο από εσάς.

ΣΚΟΡΠΙΌΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Κάποιες καλές ειδήσεις έρχονται για σας, ιδίως σε σχέση με έναν σύντροφο, νομικά ζητήματα ή ταξίδια. Μη δίνετε υπερβολική σημασία σε κάτι που δεν πειράζει πραγματικά. Ηρθε η ώρα να χαλαρώσετε και να καλύψετε τις διαφορές με τους συναδέλφους που έχετε κάποια προβλήματα τον τελευταίο καιρό.

ΤΟΞΌΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Με τα πράγματα περισσότερο ή λιγότερο στη θέση τους, σήμερα είναι μια καλή ημέρα για να στρέψετε την προσοχή σας σε σπουδές. Ετσι, μπορείτε να πάρετε κάποιο δίπλωμα ή πτυχίο που πάντα θέλατε και θα κάνει τη ζωή σας πιο ομαλή και πιο ενδιαφέρουσα.

ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Ηρθε η ώρα να πάρετε μια απόφαση για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση με ένα πρόσωπο που αγαπάτε. Δεν χρειάζεται να κάνετε βιαστικές κινήσεις, αλλά σχεδιάστε ένα ήσυχο, ρομαντικό βράδυ για δύο ώστε να συζητήσετε τις μελλοντικές προθέσεις σας.

ΥΔΡΟΧΌΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Υπάρχει ένταση στο σπίτι και στην εργασία σήμερα. Μη μεταφέρετε στην οικογένειά σας τα προβλήματα της δουλειάς σας. Αποφύγετε να θυμώσετε με τους αγαπημένους σας.

ΙΧΘΎΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Αν περιμένετε μια απάντηση σε μια ερωτική εξομολόγηση που έχετε κάνει, δεν θα βασανιστείτε πολύ καιρό. Μερικοί ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία σας παράγοντες είναι ευνοϊκοί. Οι ελεύθεροι θα τα πάνε καλά σήμερα στα ερωτικά και μην εκπλαγείτε αν ερωτευτείτε με την πρώτη ματιά!

Τα ζώδια από την Βίκυ Παγιατάκη

Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.