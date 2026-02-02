Μερικές ώρες υπομονή θα κάνει ο Μπενχαμίν Γκαρέ για να επισημοποιήσει τον δανεισμό του στον Άρη από τη Βάσκο Ντα Γκάμα για τον επόμενο χρόνο

Αρχικά, οι «κιτρινόμαυροι» περίμεναν τον Αργεντινό εξτρέμ απόψε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η κακοκαιρία είχε αποτέλεσμα να αναβληθεί η πτήση του και έτσι η άφιξή του μετατέθηκε για το μεσημέρι της Τρίτης (03/02).

Ο Γκαρέ θα περάσει μέχρι την Τετάρτη (04/02) από ιατρικές/εργομετρικές εξετάσεις και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη θα τεθεί στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ, ώστε να αξιολογηθεί το διάστημα που θα χρειαστεί ώστε να μπει στο ροτέισον του Ισπανού τεχνικού.

Ο Γκαρέ θα αποτελέσει την τέταρτη μεταγραφή του Άρη μετά τους Χόνγκλα, Μπουσαΐντ και Κέρκεζ.