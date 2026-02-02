Ο Ισπανός προπονητής βρίσκεται αυτή τη στιγμή χωρίς ομάδα, μετά από μια σύντομη και ταραχώδη θητεία στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι εντάσεις με τα αποδυτήρια και η ήττα στον τελικό του ισπανικού Super Cup από τη Μπαρτσελόνα οδήγησαν σε πρόωρο τέλος τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Πλέον, ο Τσάμπι Αλόνσο εξετάζει τις επιλογές του για το επόμενο βήμα της καριέρας του, με αγγλικά δημοσιεύματα να τον εντάσσουν στη λίστα υποψηφίων της Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» φέρονται να έχουν καταρτίσει μια μικρή λίστα προπονητών που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ομάδα, σε περίπτωση αποχώρησης του Πεπ Γκουαρδιόλα το ερχόμενο καλοκαίρι.

🚨 EXCLUSIVE: Xabi Alonso is expected to feature on a three-man shortlist of potential successors to Pep Guardiola amid growing belief this will be his final season in charge of Manchester City. Read more from @Matt_Law_DT here ⬇️https://t.co/Kj3mqm1Kzf pic.twitter.com/WnJjsmRWAa — Telegraph Football (@TeleFootball) February 2, 2026

Στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται τρία ονόματα, με εκείνο του Αλόνσο να ξεχωρίζει, ενώ μεταξύ των υποψηφίων φέρεται να βρίσκεται και ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος παραμένει ελεύθερος μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Τσέλσι στις αρχές του έτους.

Παράλληλα, η Μάντσεστερ Σίτι δεν είναι η μόνη ομάδα που παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από τον Ισπανό τεχνικό. H Λίβερπουλ όσο και η Μπάγερν Μονάχου έχουν κατά καιρούς συνδεθεί με το όνομά του, ενώ στο παρελθόν είχαν δείξει ενδιαφέρον και όταν βρισκόταν στον πάγκο της Λεβερκούζεν.