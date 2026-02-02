Ο Άρης ξεκινάει από αύριο την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της επόμενης Κυριακής (08/02) κόντρα στον ΠΑΟΚ και για την ώρα δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τα χαφ του, πλην φυσικά του Ούρος Ράτσιτς.

Μία ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία ο Ανδαλουσιανός έχει οδηγηθεί από ενδεχόμενες αποχωρήσεις αλλά και προβλήματα τα οποία… κουβαλάει από την προηγούμενη εβδομάδα.

Από τη μία, ο Μόντσου και οι επαφές του Άρη με την μεξικανική Χουαρές που βρίσκονται στην κορύφωσή τους. Οι Μεξικανοί μάλιστα αναφέρουν ότι η μετακίνηση του Ισπανού χαφ -ως δανεικός αρχικά- είναι δεδομένη. Για την ώρα όμως δεν υπάρχει οριστικό deal.

Εάν ο Μόντσου αποχωρήσει μέσα στα επόμενα 24ωρα, τότε σίγουρα χάνει το ντέρμπι. Ολα αυτά, τη στιγμή που οι Χόνγκλα και Γαλανόπουλος παραμένουν αμφίβολοι.

Ο Αφρικανός χαφ ταλαιπωρείται από κάκωση στο γόνατο και ο Έλληνας μέσος από τενοντίτιδα. Από αύριο θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του και αναλόγως θα αποφασιστεί η διαχείρισή τους μέσα στην εβδομάδα. Οπως και αν έχουν ελπίδες να προλάβουν το ντέρμπι.