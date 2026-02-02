Ο Νίκος Ευαγγελάτος, μέσα από την εκπομπή «Live News», εξέφρασε έντονη ενόχληση για την υπόθεση της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη Γερμανία.

Ο δημοσιογράφος αμφισβήτησε τη στάση των γονιών της, επισημαίνοντας την έλλειψη ουσιαστικής κινητοποίησης για τον εντοπισμό της και θέτοντας το ερώτημα αν ο πατέρας φοβάται τι μπορεί να αποκαλύψει η κόρη για πιθανές κακές συνθήκες στο σπίτι.

Τόνισε ότι το σοκαριστικό στοιχείο είναι πως το κορίτσι «δεν το ψάχνει κανείς», καθώς ούτε οι γονείς της ούτε οι Γερμανοί φαίνεται να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην αναζήτησή της.

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο Νίκος Ευαγγελάτος μέσα από την εκπομπή «Live News», σχολιάζοντας την υπόθεση της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκεται πλέον στη Γερμανία.

Ο δημοσιογράφος εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τη στάση των γονιών της ανήλικης, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν την κόρη τους σε αυτή την απόφαση. Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική κινητοποίηση από την πλευρά της οικογένειας. «Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, χωρίς να ξέρουμε αν ισχύει, ότι ίσως ο πατέρας φοβάται, ότι μπορεί η κόρη του κάτι να πει, που να ισχύει ή όχι, για κακές συνθήκες μέσα στο σπίτι, γι’ αυτό και δεν την πολυψάχνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής τόνισε πως εκείνο που προκαλεί σοκ είναι ότι, στην πράξη, το κορίτσι δεν το αναζητά κανείς. «Είναι σοκαριστικό να πούμε ότι τούτο εδώ το πανέμορφο 16χρονο κορίτσι δεν το ψάχνει κανείς. Κανείς. Ούτε οι Γερμανοί, γιατί δεν το ψάχνουν οι γονείς του», είπε με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος αναφέρθηκε και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες, σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια έφυγε από τη Γερμανία και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Όπως σημείωσε, η απόφαση αυτή φαίνεται να επιβάρυνε ψυχολογικά τη Λόρα, η οποία βρέθηκε σε ένα περιβάλλον χωρίς υποστήριξη και χωρίς τρόπο να ενταχθεί ομαλά. «Δεν φεύγει ένα παιδί 16 χρονών απ’ το σπίτι και με τέτοιο σχεδιασμό, αν είναι καλά τα πράγματα στο σπίτι του», υπογράμμισε, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

Παράλληλα, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα, μιλώντας ευθέως για αδιαφορία. «Μια οικογένεια δεν φεύγει απ’ τη Γερμανία να έρθει στην Ελλάδα, αδιαφορώντας για το παιδί της. Το να πάρεις ένα 12χρονο παιδί και να το πας σε μια χώρα που δεν μιλάει γρι τη γλώσσα, ενώ έχεις την οικονομική επιφάνεια, να μην το πας σε γερμανόφωνο σχολείο, έσκασε το παιδί. Αυτά έχει βιώσει», είπε, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως όλα δείχνουν, σημάδεψε τη Λόρα για χρόνια.

Κλείνοντας, ο Νίκος Ευαγγελάτος ευχήθηκε το κορίτσι να είναι καλά, επαναλαμβάνοντας: «Να ’ναι καλά το κορίτσι, αυτό το κορίτσι που δεν το ψάχνει κανείς».