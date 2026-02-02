Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών ο Μεξικανός ηθοποιός Χεράρδο Ταρασένα, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά του Netflix Narcos: Mexico και στην ταινία Apocalypto του Μελ Γκίμπσον.

Η Εθνική Ένωση Ηθοποιών του Μεξικού (Asociación Nacional de Actores – ANDA) τονίζει: «Η Εθνική Ένωση Ηθοποιών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την απώλεια του συναδέλφου μας Χεράρδο Ταρασένα. Συμμεριζόμαστε το πένθος της οικογένειάς του, των φίλων του και ολόκληρης της καλλιτεχνικής κοινότητας. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε πλήθος αναρτήσεων στα social media, με θαυμαστές και συναδέλφους να αποτίουν φόρο τιμής στην πορεία και το έργο του.

«Τεράστια παρακαταθήκη στον κινηματογράφο και το θέατρο, θα ζει για πάντα στη μνήμη μας. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε ένας χρήστης. «Πολύ θλιβερά νέα για την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά και για τον μεξικανικό κινηματογράφο. Ένας σπουδαίος, πολυδιάστατος ηθοποιός με μεγάλο μέλλον μπροστά του» τόνισε ένας άλλος.

Έχοντας σπουδάσει στο Centro Universitario de Teatro της Πόλης του Μεξικού, ο Ταρασένα έχτισε τη φήμη του ως ένας ηθοποιός με εντυπωσιακή παρουσία στην οθόνη, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση το 2006 για τον ρόλο του ως Ojo de Lobo στην ταινία Apocalypto. Αυτή η ερμηνεία σηματοδότησε μια στροφή στην καριέρα του, οδηγώντας τον σε συνεργασίες σε υψηλού προφίλ project τόσο στο Μεξικό όσο και στο εξωτερικό.

Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει εμφανίσεις σε παραγωγές όπως το The Mexican, όπου μοιράστηκε την οθόνη με τον Μπραντ Πιτ, καθώς και τη μεξικάνικη ταινία Salvando al soldado Pérez. Στην τηλεόραση έγινε γνωστός μέσω ρόλων σε σειρές όπως La reina del sur, Capadocia, El señor de los cielos, Las Aparicio, El Pantera και 40 y 20.

Τα τελευταία χρόνια, συνέχισε να εργάζεται σταθερά. Το 2025, εμφανίστηκε στη σειρά Celda 211, και μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις ήταν στην ταινία Cometierra, που κυκλοφόρησε αργότερα τον ίδιο χρόνο.

Το έργο του Ταρασένα αναγνωρίστηκε επίσημα το 2007, όταν έλαβε το βραβείο Ariel για τον καλύτερο ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο για την ερμηνεία του στην ταινία El Violín, σε σκηνοθεσία Φρανσίσκο Βάργκας. Εκτός από την υποκριτική, ασχολήθηκε και με τη μουσική, ιδρύοντας το συγκρότημα Los Jilgueros de Rosarito και ηχογραφώντας διάφορα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το «Es mi manera».