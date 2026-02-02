Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ για περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσων, Κρήτης, νότιας Εύβοιας και βόρειων Κυκλάδων, με καταιγίδες και βροχές.

Η ΕΜΥ υποβάθμισε τον κίνδυνο σε πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς τα φαινόμενα εξασθενούν, με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρές καταιγίδες να συνεχίζονται στην Κρήτη, νότια Εύβοια και βόρειες Κυκλάδες μέχρι το πρωί.

Τα φαινόμενα στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αναμένεται να διαρκέσουν έως το μεσημέρι.

Νέοι χάρτες με τα ύψη βροχής της Κυριακής, της πιο δύσκολης ημέρας της κακοκαιρίας, δημοσιεύτηκαν από το meteo.

Σε ισχύ παραμένει και σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικαιροποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) το βράδυ της Κυριακής.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες με βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα έχουν εξασθενήσει και ο κίνδυνος υποβαθμίστηκε από κόκκινη σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρές καταιγίδες αναμένονται έως το πρωί σε Κρήτη, νότια Εύβοια και βόρειες Κυκλάδες, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι.

Το meteo δημοσίευσε νέους χάρτες με τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν την Κυριακή, την πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας. Η Ζαγορά Πηλίου δέχθηκε τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού, με 191,2 χιλιοστά, ενώ στην Αγιά Λάρισας έπεσαν 108 χιλιοστά, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα.

Αναλυτικά οι μετρήσεις:

Ζαγορά Πηλίου: 191,2

Αγιά Λάρισας: 108

Καλέντζι Αχαΐας: 100,4

Σιμωνόπετρα: 96,2

Ριζώματα Ημαθίας: 91,0

Νεοχώρι Χαλκιδικής: 89,6

Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής: 73,6

Ορεινή Ναυπακτία: 72,2

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας σημειώθηκε έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Από τους 9.316 κεραυνούς που καταγράφηκαν, οι 1.466 έπεσαν πάνω από την ξηρά και οι 7.850 στη θάλασσα.

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, επικαιροποιήθηκε βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων και υποβαθμίστηκε σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

• Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

• Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

• Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες έως τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Θράκης έως το μεσημέρι.

Ο σημερινός καιρός

Σε ανατολικές και νότιες περιοχές προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρές στην Κρήτη, τις βόρειες Κυκλάδες και τη νότια Εύβοια. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, κατά τόπους πυκνές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, εξασθένηση στη συνέχεια. Θερμοκρασία από 10 έως 14°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία από 5 έως 11°C.

Μακεδονία – Θράκη: Βροχές και καταιγίδες, με πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 3 έως 11°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 16°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια. Θερμοκρασία έως 16°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές στην Κρήτη. Θερμοκρασία έως 19°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 19°C.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών σε Μακεδονία, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Πιθανή μεταφορά Αφρικανικής σκόνης. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βορειοδυτικά.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου: Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι συνθήκες ευνοούν εκ νέου μεταφορά σκόνης. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά και νότια.