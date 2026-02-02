Η Νορβηγία, χώρα-πρότυπο στην ηλεκτροκίνηση αλλά χωρίς ουσιαστική βιομηχανική παράδοση στην αυτοκινητοκατασκευή, φαίνεται έτοιμη να κάνει ένα ιστορικό βήμα: την κατασκευή της πρώτης της μονάδας παραγωγής αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στον σκανδιναβικό Τύπο, βρίσκεται υπό μελέτη ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία εργοστασίου ηλεκτρικών οχημάτων, με δυναμικότητα που θα μπορούσε να φτάσει έως και τις 110.000 μονάδες ετησίως.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία.

Η Νορβηγία αποτελεί εδώ και χρόνια την πιο ώριμη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, με τα EV να κυριαρχούν στις νέες ταξινομήσεις χάρη σε ένα μείγμα γενναίων κινήτρων, υψηλής περιβαλλοντικής συνείδησης και ισχυρών δημόσιων υποδομών φόρτισης. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η χώρα περιοριζόταν στον ρόλο του καταναλωτή και όχι του παραγωγού. Το νέο σχέδιο φιλοδοξεί να αλλάξει αυτή την ισορροπία.

Πίσω από το εγχείρημα φέρεται να βρίσκεται κινεζικός όμιλος, στοιχείο που αντανακλά τη βαθιά διείσδυση της Κίνας στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας της ηλεκτροκίνησης.

Η απουσία εγχώριου αυτοκινητιστικού brand καθιστά σχεδόν αναπόφευκτη τη συμμετοχή ξένου επενδυτή, ενώ η επιλογή της Νορβηγίας προσφέρει στον κινεζικό παράγοντα πρόσβαση σε μια ιδιαίτερα δεκτική και τεχνολογικά προηγμένη αγορά της Βόρειας Ευρώπης.

Το εργοστάσιο σχεδιάζεται να ανεγερθεί στο Viken Park, κοντά στα σύνορα με τη Σουηδία, μια τοποθεσία με σαφή στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Η γεωγραφική εγγύτητα στις σκανδιναβικές χώρες και γενικότερα στη βόρεια ευρωπαϊκή αγορά διευκολύνει τη διανομή, μειώνει το αποτύπωμα μεταφορών και ενισχύει τον «πράσινο» χαρακτήρα του εγχειρήματος. Σε μια περιοχή όπου η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται σταθερά, η επιλογή μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Το προκαταρκτικό σχέδιο προβλέπει αρχική επένδυση ύψους περίπου 74 εκατομμυρίων ευρώ.

Το εργοστάσιο θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 30.000 τετραγωνικών μέτρων και, εφόσον όλα εξελιχθούν βάσει χρονοδιαγράμματος, θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία έως το 2028. Σε πλήρη ανάπτυξη, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας, δίνοντας ώθηση στην τοπική οικονομία και ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση της χώρας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, τουλάχιστον στην αρχική φάση, η δραστηριότητα θα περιοριστεί στη συναρμολόγηση οχημάτων και όχι στην πλήρη κατασκευή τους.

Ωστόσο, οι συζητήσεις για μελλοντική επέκταση και εμβάθυνση της παραγωγικής διαδικασίας βρίσκονται ήδη στο τραπέζι, υποδηλώνοντας ότι το έργο μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα ενός ευρύτερου βιομηχανικού οικοσυστήματος.

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά τρόπους να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας, η νορβηγική πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αν τελικά υλοποιηθεί, δεν θα σηματοδοτήσει μόνο την είσοδο της Νορβηγίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και μια νέα σελίδα στη γεωγραφία της ευρωπαϊκής παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων.