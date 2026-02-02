Ο Γιάνης Βαρουφάκης προειδοποιεί για πιθανή νέα οικονομική κρίση, αντίστοιχη με αυτή του 2008, εξαιτίας της ανόδου των stablecoins και της αυξανόμενης ισχύος των τεχνολογικών κολοσσών.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο ως “τεχνοφεουδαρχία”, όπου οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ασκούν πρωτοφανή επιρροή στην ανθρώπινη συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι «ο καπιταλισμός έχει ήδη τελειώσει και δεν το ξέρουμε καν».

Σύμφωνα με τον Βαρουφάκη, οι stablecoins αναδιαμορφώνουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα με σοβαρούς κινδύνους, ενώ με αφορμή τον νόμο Genius Act ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ουσιαστικά ιδιωτικοποιήσει το αμερικανικό δολάριο, μεταφέροντας εξουσίες έκδοσης χρήματος σε ιδιωτικές εταιρείες.

Ο κόσμος μπορεί να οδεύει προς μια νέα οικονομική κρίση, αντίστοιχη με εκείνη του 2008, εξαιτίας της ανόδου των stablecoins και της αυξανόμενης ισχύος των τεχνολογικών κολοσσών, προειδοποίησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 και πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στο Euronews μετά το πάνελ του στο Web Summit του Κατάρ.

Σύμφωνα με τον Έλληνα οικονομολόγο, ο καπιταλισμός έχει ήδη παρέλθει και η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή «τεχνοφεουδαρχίας», όπου οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ασκούν πρωτοφανή επιρροή πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Όπως σημείωσε, οι συζητήσεις για τον καπιταλισμό έχουν χάσει το νόημά τους, καθώς «ο καπιταλισμός έχει ήδη τελειώσει και δεν το ξέρουμε καν».

Η απειλή των stablecoins και ο κίνδυνος νέας κρίσης

Ο Βαρουφάκης τόνισε ότι η ανάπτυξη των stablecoins αναδιαμορφώνει σιωπηρά το χρηματοπιστωτικό σύστημα με τρόπους που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Αναφερόμενος στις πολιτικές των ΗΠΑ, υποστήριξε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον νόμο Genius Act, έχει ιδιωτικοποιήσει το αμερικανικό δολάριο», μεταφέροντας ουσιαστικά εξουσίες σε ιδιωτικές εταιρείες με τη δυνατότητα να εκδίδουν χρήμα.

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί έναν επικίνδυνο κύκλο μεταξύ δημόσιου χρέους και ιδιωτικού νομίσματος, οδηγώντας σε μια κατάσταση που θυμίζει την κρίση του 2008. «Αυτή είναι μια συνταγή για το επόμενο 2008», προειδοποίησε, επισημαίνοντας ότι τρισεκατομμύρια δολάρια ενδέχεται να μεταφερθούν σε stablecoins τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας τον συστημικό κίνδυνο.

Η νέα εποχή της τεχνοφεουδαρχίας

Ο πρώην υπουργός εξήγησε ότι οι σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες δεν παράγουν πλέον αγαθά, αλλά διαμορφώνουν συμπεριφορές και προσομοιώνουν τις αγορές. «Οποιοσδήποτε κατέχει αυτή τη δύναμη μπορεί να σας κατευθύνει, να σας εκπαιδεύσει, να κερδίσει την εμπιστοσύνη σας και να σας εμφυσήσει επιθυμίες. Αυτό δεν είναι πλέον καπιταλισμός. Καλώς ήρθατε στην τεχνοφεουδαρχία», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ανισότητα σήμερα καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από την ιδιοκτησία αυτού που αποκαλεί «cloud capital». Όπως εξήγησε, «το πιο σημαντικό ερώτημα τώρα είναι σε ποιον ανήκουν οι μηχανές που μπορούν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά σας».

Η πρόταση για εκδημοκρατισμό των κεντρικών τραπεζών

Για την αποκατάσταση της οικονομικής ισορροπίας, ο Βαρουφάκης πρότεινε τον εκδημοκρατισμό των κεντρικών τραπεζών. «Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να εκδημοκρατιστούν. Ο καθένας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα που έχουν η JP Morgan και η Bank of America να έχουν λογαριασμό στην κεντρική τράπεζα», δήλωσε, προσθέτοντας πως «το χρήμα θα πρέπει να είναι κοινό αγαθό και όχι προνόμιο».

Κατά τον ίδιο, η τεχνολογία υπάρχει ήδη για την υλοποίηση μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, ωστόσο η πολιτική αντίσταση παραμένει ισχυρή, καθώς η αλλαγή αυτή θα περιόριζε την επιρροή τόσο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσο και των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.