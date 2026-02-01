Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν συνολικά σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τουρκικών αρχών.

Στην Αττάλεια, σημαντική τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, σημειώθηκε δυστύχημα με λεωφορείο, όπου σκοτώθηκαν εννέα άτομα, μετά το θάνατο του οδηγού παρά τις προσπάθειες διάσωσης.

Στο δυστύχημα της Αττάλειας τραυματίστηκαν 25 άνθρωποι, με τον κυβερνήτη Χουλουσί Σαχίν να ενημερώνει για την αύξηση του αριθμού των νεκρών από οκτώ σε εννέα.

Το πρώτο δυστύχημα συνέβη στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, όταν λεωφορείο ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο που είχε γίνει ολισθηρός λόγω βροχής.

«Ο οδηγός του λεωφορείου δεν επέζησε δυστυχώς παρ’ όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται ως εκ τούτου σε εννέα θανάτους», δήλωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, σημειώνοντας ότι ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς. Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε στις 10:20 το πρωί (09:20 ώρα Ελλάδος). Ο κυβερνήτης ανέφερε πως οι συνθήκες στον δρόμο ήταν δύσκολες λόγω βροχής και ομίχλης.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε ο Σαχίν.

Από τους 25 τραυματίες, επτά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ανάμεσά τους υπάρχουν ξένοι πολίτες.

Δεύτερο δυστύχημα στο Μπουρντούρ

Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, επτά ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε δεύτερο τροχαίο που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια–Ισπάρτα, επίσης στη νότια Τουρκία.

Η Αττάλεια, παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο, αποτελεί δημοφιλή προορισμό για ντόπιους και ξένους τουρίστες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.