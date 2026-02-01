Ο Χάβι Ερνάντεθ φαίνεται πως είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτηθεί για να καλύψει το κενό που υπάρχει στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ισπανικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο 27χρονος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στους Πράσινους.

Ο Ερνάντεθ θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από τη Λεγανές, ενώ στη συμφωνία με την ισπανική ομάδα υπάρχει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Ο Ισπανός αμυντικός, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της Real Madrid CF, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Αλ Αραμπί, όπου αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν και κατέγραψε 13 παρουσίες.

