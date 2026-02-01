Σενάρια επιστροφής του Ντάβιντε Καλάμπρια στην Ιταλία επαναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα, τα οποία υποστηρίζουν πως ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο στόχαστρο της Νάπολι. Αρκετοί σύλλογοι της Serie A παρακολουθούν την περίπτωσή του, όμως οι «παρτενοπέι» φαίνεται να εξετάζουν πιο ζεστά το ενδεχόμενο μεταγραφής, ενόψει της τελικής ευθείας του χειμερινού παζαριού.

Όπως αποκάλυψε ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο σοβαρός τραυματισμός του Ντι Λορέντσο έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Νάπολι, αναγκάζοντας τη διοίκηση να αναζητήσει άμεσα έναν παίκτη που μπορεί να καλύψει το κενό του.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Καλάμπρια φαίνεται πως έχει εισέλθει δυναμικά στη συζήτηση, με τη Νάπολι να εξετάζει τις επιλογές της προτού προχωρήσει σε κάποια κίνηση.