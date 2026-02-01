Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είχε όρεξη για πολλά μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Πανσερραϊκού με 4-1 στην Τούμπα για την 19η αγωνιστική της Super League.

Στη συνέντευξη Τύπου του παιχνιδιού ο Ρουμάνος τεχνικός εξήγησε πως η εβδομάδα που πέρασε ήταν δύσκολα για την ομάδα του λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία και παραδέχθηκε πως δεν έχει βιώσει άλλη τέτοια ατμόσφαιρα στην επαγγελματική του καριέρα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου

Για το πως το βίωσε σήμερα: «Ήταν πολύ περίεργη εβδομάδα. Πολύ δύσκολη πολύ περίπλοκη για εμάς. Από τη μία αυτός ο μεγάλος πόνος για την κατάσταση. Από την άλλη, αυτή η πίεση να κάνουμε τα πράγματα στο τέλειο σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Για να είμαστε σε θέση να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας. Πρέπει να σημειώσω πώς ήξερα όλη αυτή την ενότητα, την ατμόσφαιρα που θα υπάρχει σήμερα.

Ήταν εντυπωσιακό το πώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τους συνοπαδούς τους. Δεν έχω ξαναδεί παρόμοια ατμόσφαιρα. Υπάρχουν και άλλες τραγωδίες, αλλά στον ΠΑΟΚ καταλαβαίνεις πόσο ενότητα υπάρχει, πώς αποδίδεται ο φόρος τιμής»