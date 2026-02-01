Η τεχνητή νοημοσύνη πρωταγωνιστεί στον τουρισμό, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν τόσο τους επισκέπτες όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου, με εφαρμογές που βελτιώνουν την εμπειρία, τη διαχείριση προσωπικού και τη λειτουργία προορισμών.

Η εφαρμογή Ask Navina για παράδειγμα έρχεται να διευκολύνει τον επισκέπτη, κατευθύνοντας τον ανάλογα στον προορισμό που έχει επιλέξει, χωρίς να χάνει χρόνο άσκοπα και χωρίς να συνωστίζεται σε αξιοθέατα σε ώρες αιχμής.

Προβλήματα που αναζητούν λύσεις, έξυπνες ιδέες που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και διαδικασίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών και τη διαχείριση των προορισμών. Και μέσα σε όλα αυτά, η Τεχνητή Νοημοσύνη σε ρόλο πρωταγωνιστή, στην υπηρεσία του τουρισμού. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους οικονομικούς πυλώνες, οι startups βρίσκουν πεδίον δόξης λαμπρό, παρουσιάζοντας καινοτόμες και πρωτοπόρες προτάσεις τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους επαγγελματίες του κλάδου.Εφαρμογές AI που βοηθούν να ανακαλύψεις έναν προορισμό και να κινηθείς σε πραγματικό χρόνο, που επιτρέπουν να ζήσεις την εμπειρία που σου ταιριάζει, αλλά και εργαλεία που «λύνουν τα χέρια» των ξενοδόχων, από τη διαχείριση προσωπικού και την επαφή με τον πελάτη, μέχρι τη ναύλωση σκαφών αναψυχής, την επιτήρηση χώρων και τη διαχείριση προορισμών. Όλα αυτά είναι μόνο μερικά από όσα έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει οι startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Δεν χρειάζεται να είσαι solo traveler, για να έχεις παρέα τη Navina και να σε καθοδηγεί σε πραγματικό χρόνο, “διαβάζοντας” τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σου αλλά και την περιοχή που κινείσαι, ώστε να είσαι ασφαλής αλλά και να μη χάνεις χρόνο. Κάπως έτσι η Ελίνα Αργύρη co-founder του Ask Navina, εξηγεί ότι ο travel co-pilot που έχουν δημιουργήσει έρχεται να διευκολύνει τον επισκέπτη, κατευθύνοντας τον ανάλογα στον προορισμό που έχει επιλέξει, χωρίς να χάνει χρόνο άσκοπα και χωρίς να συνωστίζεται σε αξιοθέατα σε ώρες αιχμής.

Όπως εξηγεί η ίδια μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το AI προσαρμόζεται στις προτιμήσεις του πελάτη και δίνει πραγματικά δεδομένα που αφορούν ακόμα και σε αλλαγές στον καιρό, σε κάποια απεργία ή οτιδήποτε που επιδρά στα πλάνα του επισκέπτη. Έτσι, ανά πάσα στιγμή ο ταξιδιώτης προσαρμόζει και αναπροσαρμόζει τη διαδρομή του, επιλέγοντας την καλύτερη στιγμή για να δει και να γνωρίσει έναν τόπο, να πάρει βασικές πληροφορίες και να απολαύσει τον προορισμό σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες και τη δική του ιδιοσυγκρασία.

Το Discoverly από την άλλη, έρχεται να βάλει φρένο στα ατελείωτα tabs που ανοίγει ο επισκέπτης, προσπαθώντας να ανακαλύψει δραστηριότητες και επιλογές ψυχαγωγίας που προσφέρει ένας προορισμός. Όπως εξηγεί ο Γιώργος Περάκης CEO της νεοφυούς επιχείρησης, ο AI βοηθός που έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά δίνει προτάσεις και επιλογές στον κάθε χρήστη για να ζήσει την εμπειρία του ταξιδιού -και όχι μόνο- με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μη αναλώνεται σε ατελείωτο σερφάρισμα στο διαδίκτυο. Η τεχνητή νοημοσύνη διαβάζει τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του πελάτη και του προτείνει ανάλογες εμπειρίες για εκδηλώσεις, δραστηριότητες, φαγητό-ποτό, μέχρι και διαθέσιμες προσφορές που μπορεί να υπάρχουν. Έτσι, δεν χάνει χρόνο και απολαμβάνει τον προορισμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εμπειρία διαμορφώνεται αν κάποιος είναι ταξιδιώτης ή ζει σε έναν τόπο και προσαρμόζεται στα δεδομένα ενώ συγχρόνως προωθούνται τοπικά events, φεστιβάλ κτλ.

Και εδώ, αξίζει να αναφερθεί, όπως λένε και οι ίδιοι οι startuppers ότι όλα αυτά μπορούν να γίνονται σε συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες, ξεναγούς και επαγγελματίες, καθώς το έργο τους ενισχύεται και δεν αντικαθίσταται.

Στελέχωση ξενοδοχείων και διαχείριση προσωπικού

Εδώ το Plana έρχεται να δώσει λύση και να γλιτώσει χρόνο και κόπο από τα στελέχη ξενοδοχείων σε ό,τι αφορά το προσωπικό και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Όπως επισημαίνει ο project manager της εφαρμογής, Στάθης Χριστόπουλος το Plana δίνει άμεση και γρήγορη λύση στον «πονοκέφαλο» της διαδικασίας να βγουν οι βάρδιες σε ένα ξενοδοχείο σύμφωνα τόσο με τις ανάγκες της επιχείρησης αλλά και τα αιτήματα των εργαζομένων. Αυτοματοποιεί τη διαδικασία και συνδυάζει τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε κάθε βάρδια για την επιχείρηση με τα αιτήματα και τις προτιμήσεις του προσωπικού, ώστε να βρίσκονται οι ιδανικότερες λύσεις και για τις δυο πλευρές, με τα πρότυπα της Εργάνης και το νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι οι ξενοδόχοι αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο το δυναμικό τους, χωρίς να χάνουν ατελείωτο χρόνο βγάζοντας προγράμματα, καλύπτοντας με τον βέλτιστο τρόπο κάθε τμήμα της επιχείρησής τους και διαβάζοντας τις ανάγκες που υπάρχουν για αρτιότερη στελέχωση.

Ανθρώπινη επαφή και AI τεχνολογία στην υποδοχή του πελάτη

Η New generation hotelier που ιδρύθηκε από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία στον τουρισμό, ξενοδόχους και επιχειρηματίες, είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που δημιούργησε ρομποτικές και ψηφιακές λύσεις στον κλάδο της φιλοξενίας, όπως αναφέρει ο founder και CEO Αλέξανδρος Ζαφειρόπουλος. H πολύγλωσση Grace αλλά και η Κλειώ είναι αρωγοί στο έργο του ρεσεψιονίστ και έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν δεκάδες λειτουργίες από τσεκ ιν-τσεκ αουτ μέχρι να κλείσουν ένα ταξί και ό,τι άλλο χρειάζεται ο πελάτης, χωρίς να χάνει χρόνο ο ρεσεψιονίστ, ώστε να μπορεί να εστιάσει στην προσωπική επαφή και την ανθρώπινη αλληλεπίδραση με τον πελάτη. Η Grace μιλάει 110 γλώσσες ενώ η Κλειώ 12 και αυτό είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα για άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση. Την ίδια ώρα οι ρομποτικές λύσεις κάνουν τη ζωή του προσωπικού ευκολότερη, όπως για παράδειγμα η ρομποτική καμαριέρα που μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις μεταφέροντας πράγματα για να διευκολύνει την δουλειά μιας καμαριέρας σε ένα μεγάλης έκτασης resort ή κοινώς να κάνει αυτό που στην καθομιλουμένη λέγεται «λάντζα», όπως επισημαίνει ο κ.Ζαφειρόπουλος.

Ο Hermis από την άλλη είναι ένα σύστημα που συνδέει όλα τα κανάλια επικοινωνίας (whatsapp, emails, instagram κτλ) και κάνει τη ζωή των ξενοδόχων και επαγγελματιών πιο βατή καθώς έχουν την πλήρη εικόνα σε μια οθόνη και η επικοινωνία με τον πελάτη γίνεται πιο άμεση, όπως εξηγεί ο Σπύρος Πανδής CEO του Ask Hermis. Από την πλευρά του επισκέπτη, όλη η επικοινωνία μετά την κράτηση περνάει μέσω WhatsApp. Πρόκειται για ένα είδος AI concierge που διευκολύνει τους ξενοδόχους να έχουν 24ωρη επαφή με τους πελάτες, αυτοματοποιώντας την επικοινωνία στο μέγιστο βαθμό όπου είναι αυτό δυνατόν, κατανοώντας με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του ταξιδιώτη, μειώνοντας τον χρόνο ανταπόκρισης και επίλυσης ενός αιτήματος ή προβλήματος. Συγχρόνως, η πλατφόρμα προσφέρει ένα έξυπνο campaign system που αυξάνει τα έσοδα των ξενοδόχων.

AΙ, πολυτέλεια και θάλασσας τουρισμός

Οι παρέες λένε γράφουν ιστορίες αλλά στην περίπτωση του 21χρονου Μηνά δημιουργούν και έξυπνες εφαρμογές. Ο Μηνάς Τσίγκος Επιχειρησιακός διευθυντής του Sail-e μαζί με τον προγραμματιστή και «κολλητό» του φίλο Νίκο Παναγιωτίδη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, έδωσαν λύση σε ένα «πρόβλημα» που αφορούσε στη ναύλωση των σκαφών αναψυχής. Με το Sail-e οι ξενοδόχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ναυλώνουν σκάφη για τους πελάτες τους, προσαρμοσμένα στις επιθυμίες και απαιτήσεις τους, πετυχαίνοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση και συνεργασία, μέσω μιας εφαρμογής που συνδέει πλοιοκτήτες και ξενοδόχους δημιουργώντας ένα είδος κοινότητας. Ήδη η startup συνεργάζεται με ομίλους πολυτελών ξενοδοχείων και mega yachts ενώ μέσα από την εφαρμογή και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται χαρτογράφηση των περιοχών με υψηλή ζήτηση και των αναγκών των πελατών, δίνοντας feedback για αναβάθμιση των υπηρεσιών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Καραϊβική και συνεργάζεται με πολυτελή και υπερπολυτελή ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Επίβλεψη χώρων και ασφάλεια επισκέπτη

Επειδή ακόμη η δυνατότητα να βρίσκεται κάποιος σε πολλά μέρη ταυτόχρονα δεν υπάρχει, όπως ούτε ο διακτινισμός, ο Γιώργος Κλιάφας και ο Κωνσταντίνος Ζαννής co-founder και co-CEO του Tundra, βρήκαν μια έξυπνη λύση για να επιτηρεί ένας ιδιοκτήτης το κατάλυμα του με ασφαλή τρόπο, χωρίς να παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα και κάμερες. Αυτό παρέχει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να παρεμβαίνει άμεσα όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα, από το πιο απλό όπως μια βλάβη στη σύνδεση wi-fi, στον κλιματισμό μέχρι και σε πιο σοβαρό όπως το σπάσιμο ενός σωλήνα κτλ. Το σύστημα που έχουν δημιουργήσει, όπως εξηγεί ο Γιώργος Κλιάφας, παίρνει δεδομένα από τον αέρα, τη θερμοκρασία, τα decibel κτλ και προστατεύει και τον ιδιοκτήτη από ενδεχόμενη παράβαση του κανονισμού (κάπνισμα, πάρτυ, υλικές ζημιές κτλ) που μπορεί να έχει πολλά καταλύματα σε διαφορετικά μέρη και αποστάσεις μεταξύ τους, χωρίς να μπορεί να τα επιτηρεί συγχρόνως και συνεχώς. Το Tundra δεν δίνει καμία πληροφορία που αφορά στον επισκέπτη αλλά καταγράφει δεδομένα που αναφέρονται στις συνθήκες, προφυλάσσει από τυχόν ατυχήματα, λύνει άμεσα το πρόβλημα και προστατεύει τόσο τον πελάτη όσο και τον ιδιοκτήτη ενώ βρίσκει εφαρμογή και σε άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα οι φοιτητικές εστίες.

Η χρήση του AI στη διαχείριση των προορισμών

Το AI έρχεται ως αρωγός σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του τουρισμού και προλαβαίνει τις εξελίξεις. Με όχημα την τεχνολογία η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού γίνεται ευκολότερη. «Η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη διαχείριση τουριστικών προορισμών είναι καταλυτική, καθώς μετατρέπει τα δεδομένα σε στρατηγική δράση σε πραγματικό χρόνο. Η συνδυαστική χρήση AI και γεωχωρικών δεδομένων (geolocation) επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση των ροών επισκεπτών, αποσυμφορώντας τα σημεία αιχμής και βελτιώνοντας την κυκλοφορία και την εμπειρία του κοινού», τονίζει η Κατερίνα Σαριδάκη Διευθύντρια του επιταχυντή Capsule T, Travel & Hospitality Accelerator του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.).

«Παράλληλα, το AI λειτουργεί ως εργαλείο ανάδειξης “κρυφών διαμαντιών”, προτείνοντας εναλλακτικά σημεία ενδιαφέροντος βάσει των προσωπικών προτιμήσεων του επισκέπτη. Αυτό όχι μόνο εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν, αλλά ενισχύει άμεσα τις τοπικές επιχειρήσεις και τους πολιτιστικούς χώρους, προβάλλοντας εκδηλώσεις (συναυλίες, γαστρονομικές εμπειρίες κ.α.) τη στιγμή ακριβώς που ο επισκέπτης αναζητά την επόμενη δραστηριότητά του», σημειώνει και προσθέτει: «Καταλυτικό ρόλο παίζει η δυνατότητα του AI να τροφοδοτεί δήμους, φορείς διαχείρισης (DMOs) και επιχειρήσεις με πολύτιμα αναλυτικά στοιχεία (Insights). Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων επιτρέπει στους φορείς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την κατανομή των πόρων, τον σχεδιασμό υποδομών και τη χάραξη στρατηγικών μάρκετινγκ. Με αυτόν τον τρόπο, η λήψη αποφάσεων παύει να βασίζεται σε εκτιμήσεις και περνά σε μια νέα εποχή ακρίβειας και βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας την ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων».

Oι παραπάνω ομάδες επικεντρώνονται σε ΑΙ τεχνολογία ως κύρια τεχνολογία τους καθώς και λύσεις που είναι εμπλουτισμένες με ΑΙ από τον 8ο κύκλο του CapsuleT Accelerator του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο οποίος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και ολοκληρώνεται στις 4 Φεβρουαρίου 2026.