Η αναμονή για την επιστροφή του «Ted Lasso» φτάνει στο τέλος της, καθώς η Apple TV+ επιβεβαίωσε ότι η τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα μέσα στο καλοκαίρι. Μαζί με την ανακοίνωση, η streaming πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα νέο φωτογραφικό υλικό, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα από την εξέλιξη της ιστορίας.

Η σειρά βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φάση παραγωγής, με τον Τζέισον Σουντέικις να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τεντ Λάσο, αναλαμβάνοντας παράλληλα και καθήκοντα εκτελεστικού παραγωγού. Στο βασικό καστ συμμετέχουν και πάλι οι Χάνα Γουάντινγκχεμ, Μπρετ Γκόλντσταϊν, Τζούνο Τέμπλ, Μπρένταν Χαντ και Τζέρεμι Σουίφτ, ενώ στη νέα σεζόν προστίθενται οι Τάνια Ρέινολντς, Τζουντ Μακ, Φάγιε Μάρσεϊ, Ρεξ Χέις, Άμπι Χερν και Γκραντ Φίλι.

First look at ‘TED LASSO’ season 4. Premiering this summer on Apple TV+. pic.twitter.com/ESXy0JfdGt — Film Updates (@FilmUpdates) January 28, 2026

Στον νέο κύκλο επεισοδίων, ο Τεντ επιστρέφει στο Ρίτσμοντ για να αναλάβει μια διαφορετική και ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή, καθώς γίνεται προπονητής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου δεύτερης κατηγορίας. Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη της Apple TV+, ο ίδιος και το επιτελείο του καλούνται να πάρουν ρίσκα και αποφάσεις που ξεπερνούν όσα μέχρι τώρα γνώριζαν.

Στην παραγωγή της σειράς εντάσσεται και ο βραβευμένος με Emmy Τζακ Μπάρντιτ, γνωστός από τηλεοπτικές επιτυχίες όπως τα «Modern Family» και «30 Rock».