Τιμητική διάκριση στον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, για τη μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία τους, απένειμε ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσής του, όπου ταυτόχρονα γιορτάστηκαν τα 40 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς στον χώρο του αθλητισμού και του δρομικού κινήματος.

Η βράβευση αποτελεί αναγνώριση της κοινής προσπάθειας Συλλόγου και Δήμου για την ανάπτυξη και ενίσχυση του λαϊκού και μαζικού αθλητισμού στην πόλη του Πειραιά. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Σύλλογος συνδιοργανώνει με τον δήμο Πειραιά τον αγώνα δρόμου Piraeus Port Run (o ιστορικός Βαρτζάκειος Δρόμος) καθώς και πλήθος άλλων αθλητικών δράσεων που προάγουν τη συμμετοχή, την άσκηση και την υγιή ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Ραλλείου Γυμνασίου – Λυκείου Θηλέων Πειραιά, παρουσία μελών και φίλων του Συλλόγου και εκτός από την βράβευση του Δημάρχου, απονεμήθηκαν κι άλλες τιμητικές διακρίσεις. Επισημαίνεται πως κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων, ο κ. Μώραλης απένειμε τιμητική διάκριση στην ιδρύτρια της τράπεζας αίματος του Συλλόγου, Σοφία Διρέκη, ενώ η αντιδήμαρχος, Αθηνά Γλύκα -Χαρβαλάκου, όπως και ο και ο εντεταμένος Δημοτικός Σύμβουλος, Νίκος Γέμελος βράβευσαν εθελοντές αιμοδότες και εθελοντές που συμβάλλουν στους αγώνες του Συλλόγου.

«Η βράβευση αυτή έχει ξεχωριστή σημασία για μένα, καθώς προέρχεται από έναν Σύλλογο που, εδώ και 40 χρόνια, υπηρετεί με συνέπεια και ήθος τον αθλητισμό, την υγεία, την εθελοντική προσφορά και την κοινωνική συμμετοχή της πόλης μας. Ως Δημοτική Αρχή πιστεύουμε στη δύναμη του μαζικού αθλητισμού και στη συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Μέσα από τη στενή και ουσιαστική συνεργασία μας με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά, υλοποιούνται δράσεις που φέρνουν τους πολίτες κοντά στον αθλητισμό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον αγώνα δρόμου Piraeus Port Run, ο οποίος έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για την πόλη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ Μώραλης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά, Άγγελος Σάμιος, μίλησε για τα 40 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς στον αθλητισμό ως μια ξεχωριστή στιγμή για τον Σύλλογο.