Η Ολυμπία Οδός σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δημιούργησε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Ηλείας, εντάσσοντας ηλεκτροκίνητα περιπολικά στο δυναμικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου.

Για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων εγκαταστάθηκαν δύο ταχυφορτιστές DC 120kW στον χώρο του κτιρίου της Τροχαίας στον Πύργο και AC φορτιστές 22kW στις χοάνες των διοδίων προς εξυπηρέτηση των οχημάτων σε στάθμευση.

Η Ολυμπία Οδός κάνει ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο οικολογικό μέλλον, εντάσσοντας ηλεκτροκίνητα περιπολικά στο δυναμικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών–Πύργου.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η εταιρεία δημιούργησε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ηλείας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη λειτουργία των υπηρεσιών οδικής αστυνόμευσης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης, διατέθηκαν εννέα περιπολικά οχήματα MG4 Luxury με κινητήρα 180kW, 350Nm ροπής και μπαταρία 77kW, προσφέροντας αυτονομία 520 χιλιομέτρων κατά WLTP. Επιπλέον, παραδόθηκαν δύο ανακριτικά οχήματα Peugeot E-Expert με κινητήρα 100kW, 260Nm ροπής και μπαταρία 75kW, με αυτονομία 345 χιλιομέτρων.

Για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων εγκαταστάθηκαν δύο ταχυφορτιστές DC 120kW στο κτίριο της Τροχαίας στον Πύργο, καθώς και φορτιστές AC 22kW στις χοάνες των διοδίων για την εξυπηρέτηση των περιπολικών όταν σταθμεύουν.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Ολυμπίας Οδού για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης. Η εταιρεία έχει ήδη τοποθετήσει ταχυφορτιστές σε τρεις Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) προς Πάτρα και σε πέντε προς Αθήνα, καλύπτοντας τον ευρωπαϊκό στόχο για φορτιστές ανά 60 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα εγκατάστασης νέας γενιάς φορτιστών στους χώρους στάθμευσης των ΣΕΑ, με στόχο έως το τέλος του έτους να υπάρχουν περισσότερες από 70 θέσεις φόρτισης στο τμήμα Ελευσίνα–Πάτρα.

Ηλεκτροκίνηση: ένα βήμα στο μέλλον

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί σήμερα βασικό εργαλείο για τη βιώσιμη μετακίνηση. Τα ηλεκτρικά οχήματα μειώνουν τις εκπομπές ρύπων, ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και περιορίζουν τη ρύπανση και τον θόρυβο, προσφέροντας παράλληλα χαμηλότερο κόστος λειτουργίας σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα.

Στην Ελλάδα, η ηλεκτροκίνηση έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πυλώνα της πράσινης μετάβασης, με δράσεις όπως το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και με σαφείς στόχους για τα έτη 2025, 2030 και 2050. Ο εξηλεκτρισμός του στόλου του δημόσιου τομέα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.