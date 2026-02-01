Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τον διορισμό συγγενών θυμάτων της φονικής πλημμύρας στη Μάνδρα στις 15 Νοεμβρίου 2017, με βάση το άρθρο 264 του ν.5259/2025.

Με εξαιρετικά επείγον έγγραφο, το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει για τον διορισμό στο Δημόσιο συγγενών των θυμάτων της φονικής πλημμύρας στη Μάνδρα, που σημειώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2017. Η απόφαση αφορά την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 264 του ν. 5259/2025, οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα διορισμού σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ΝΠΔΔ, καθώς και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα διορισμού σε ένα μέλος της οικογένειας κάθε προσώπου που έχασε τη ζωή του στη φονική πλημμύρα, η οποία έπληξε τη Δυτική Αττική πριν από σχεδόν εννέα χρόνια. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν συγγενείς έως β’ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοι ή τα πρόσωπα που είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με το θύμα.

Η σειρά προτεραιότητας για την άσκηση του δικαιώματος καθορίζεται ως εξής: πρώτοι ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με σύμφωνο συμβίωσης, ακολουθούν οι συγγενείς εξ αίματος α’ βαθμού, οι συγγενείς εξ αγχιστείας α’ βαθμού, έπειτα οι συγγενείς εξ αίματος β’ βαθμού και τέλος οι συγγενείς εξ αγχιστείας β’ βαθμού. Μεταξύ συγγενών της ίδιας κατηγορίας προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν στο υπουργείο Εσωτερικών συστημένη αίτηση για τον διορισμό τους, δηλώνοντας τα τυπικά τους προσόντα, τον νομό προτίμησης και την απουσία κωλύματος διορισμού ή πρόσληψης βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Το υπουργείο Εσωτερικών στη συνέχεια αναζητεί κενές θέσεις σε υπηρεσίες ή φορείς στους νομούς που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, αντίστοιχες με τα προσόντα των αιτούντων, και καταρτίζει σχετικό πίνακα, τον οποίο γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν δήλωση προτίμησης έως τριών φορέων για διορισμό, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών πραγματοποιείται η διάθεση των υποψηφίων σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.

Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν, προηγούνται οι έγγαμοι με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και, μεταξύ ίδιων περιπτώσεων, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, το υπουργείο διαβιβάζει στα αρμόδια υπουργεία τους φακέλους των δικαιούχων με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του ν. 5259/2025, δηλαδή έως τις 12 Δεκεμβρίου 2030, ή από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας ή την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.

Για τον διορισμό απαιτείται η πλήρωση των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και των τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται από το Π.Δ. 85/2022 περί καθορισμού προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο).