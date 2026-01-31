Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν θα μπορούσε να μην είναι ικανοποιημένος από τη νίκη επί του Παναιτωλικού. Σίγουρα, όμως, δεν ήταν ικανοποιημένος από την αποτελεσματικότητα του Άρη στην αντίπαλη εστία.

«Ολοι βλέπουν τα αμυντικά λάθη αλλά εγώ θέλω να σταθώ στα επιθετικά. Είχαμε πολλές προϋποθέσεις να σκοράρουμε. Στο πρώτο μέρος, το σκορ έπρεπε να είναι στο 0-3. Πρέπει να έχουμε περισσότερο ένταση επιθετικά. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε και να χάνουμε τα ματς μέσα από τα χέρια μας. Έτσι, αφήσαμε τον αντίπαλο να μείνει μέχρι τέλους στο ματς και να διεκδικήσει κάτι που δεν του άξιζε».

Είμαι ικανοποιημένος που κερδίσαμε αλλά πρέπει να το διορθώσουμε. Σήμερα δεν το πληρώσαμε, αλλά σε επόμενα ματς μπορεί να γίνει. Πρέπει να το βελτιώσουμε», δήλωσε ο Χιμένεθ στη συνέντευξη Τύπου.