Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε για πολλοστή φορά πόσο ζωτική ήταν η σημασία μίας νίκης για τον Άρη. Οχι μόνο σήμερα στο Αγρίνιο αλλά και στα ματς που προηγήθηκαν. Ειδικά μετά από έναν Γενάρη που στέρησε από τους Θεσσαλονικείς και στον στόχο του Κυπέλλου, μετά από εκείνο της 4ης θέσης που χάθηκε αρκετά νωρίς.

O ΑΡΗΣ έψαχνε μία… ένεση ψυχολογίας μετά το ΟΑΚΑ και τον Παναθηναϊκό. Με την ΑΕΛ Novibet… τα έκανε μαντάρα. Κόντρα στον Λεβαδειακό, έφτασε μία ανάσα. Οπότε, το σημερινό στο Αγρίνιο είχε πολλή περισσότερη πίεση με όσα προηγήθηκαν, πέραν της δεδομένης που υπάρχει πάντα σε τέτοια ματς.

Ένα ματς το οποίο θεωρητικά θα ήταν πιο εύκολο μετά την απευθείας κόκκινη του Χότζα στο 23′ και με τον Άρη να έχει χάσει ήδη δύο μεγάλες ευκαιρίες με Μισεουί και Μορόν. Ωστόσο, το αριθμητικό μειονέκτημα είχε ως αποτέλεσμα ο Παναιτωλικός να κλειστεί περισσότερο και ο Αρης για ώρα να μην απειλεί, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.

Αυτή τη φορά ο Χιμένεθ κινήθηκε πιο άμεσα -και σωστά- στις αλλαγές του. Μπουσαΐντ, Δώνης και Ντούντου συνέθεσαν μία πιο ευέλικτη τριάδα πίσω από τον Μορόν. Περισσότερη τεχνική και ατομική ποιότητα που έκαναν τον Άρη πιο κινητικό μπροστά, αλλά όχι ουσιαστικό σε ροή αγώνα. Για αυτό άλλωστε χρειάστηκε ο Φαμπιάνο να… ξελασπώσει τους «κιτρινόμαυρους», που έχασαν 2-3 κλασσικές ευκαιρίες ως το τέλος πάνω στα ρίσκα που πήραν οι γηπεδούχοι.

Θα ήταν άδικο να μην κέρδιζε η ομάδα, σε ένα ματς με 22 τελικές και μόλις μία από τον αντίπαλο. Προφανώς και δεν έθελξε, προφανώς και πάλι έβγαλε θέματα στην ανάπτυξη ή στο επιθετικό πλάνο της. Στη φάση που βρίσκεται όμως…. νίκη να’ ναι και ό,τι να ναι!

Δεν γινόταν να παραμείνει με τρεις νίκες από τις 20 Σεπτεμβρίου. Εδώ και καιρό έπρεπε να το… φρενάρει αυτό το σερί. Και το έκανε μία εβδομάδα πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μία νίκη που ρίχνει κάπως τους τόνους, αποσυμπιέζει ελαφρώς την ομάδα και παράλληλα της δίνει ώθηση για ένα μεγάλο παιχνίδι το οποίο έρχεται και μπορεί να της προσφέρει πολλά πράγματα πέραν των βαθμών που παραμένουν αναγκαίοι στην προσπάθεια να προλάβει την 5η θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο που ενδεχομένως θα δώσει.