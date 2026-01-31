Μια μεγάλη απώλεια για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, καθώς όπως έγινε γνωστό έχασε τον αγαπημένο της σύντροφο.Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέλος της οικογένειάς του και συγκεκριμένα ο ανιψιός του, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος? θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι!! και μαντέψτε ……….. μόλις κέρδισε ο Αγαπημένος μου θείος ΕΦΥΓΕ ΠΡΩΤΟΣ!!!!!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Πριν λίγες ημέρες, η ηθοποιός είχε νοσηλευτεί με αναπνευστικά προβλήματα, όπου πήρε εξιτήριο και ανάρρωνε σπίτι της, ενώ το ίδιο διάστημα ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος είχε κινητικά προβλήματα.

Η σχέση τους κράτησε σχεδόν τρεις δεκαετίες, με τον Πύρρο Αναγνωστόπουλο να στέκεται αδιάκοπα στο πλευρό της Ζωζώς Σαπουντζάκη. «Δεν είναι μόνο η αγάπη που έχουμε, είναι το δέσιμο που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ένα. Νιώθω πολύ ευχάριστα που με θέλει δίπλα της, είναι ωραία η ζωή μας με τη Ζωζώ.», είχε πει ο ίδιος για τη σχέση του.

«Η Ζωζώ είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου»

«Το “Μόνο που σε κοιτώ λιώνω” είναι ένα τραγούδι της που με συγκινεί πολύ. Ό,τι τραγούδι και να μου πει, ό,τι και να κάνει το απολαμβάνω, και τον Εθνικό Ύμνο να πει, θα το χαρώ.

Μόνο που με κοιτάει η Ζωζώ, γεμίζει από ευχαρίστηση, το πρόσωπό της λάμπει, και η ψυχή της φαντάζομαι για να είναι τόσο χαρούμενη.

Η Ζωζώ είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Ή Ζωζώ ή Πύρρος, είναι το ίδιο, σαν να έχουμε μια σύνδεση εσωτερική. Είμαστε πάντα μαζί.

Ένας άνθρωπος που έχει δεθεί τόσο με κάποιον άλλον, πάντα φροντίζει για το καλό του άλλου. Όταν υπάρχει αγάπη, το μόνο που θες είναι να περνά ο άνθρωπός σου καλά και να τον φροντίζεις».