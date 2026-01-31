«Έργο-σταθμό» για την Παλλήνη χαρακτήρισε, σε συνεντευξή του στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό EKFRASI.NET, ο δήμαρχος της πόλης, Χρήστος Αηδόνης, τη δρομολόγηση και χρηματοδότηση κατασκευής ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή της Κάντζας (οικισμός Λεοντάρι) και σε όμορες περιοχές, από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο κ. Αηδόνης ανέφερε ότι «για πρώτη φορά μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης μία υποδομή που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας» και συμπλήρωσε «το έργο να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης».

Ως «ιδιαίτερης βαρύτητας» χαρακτηρίστηκαν από κύκλους του περιφερειάρχη οι δηλώσεις του δημάρχου Παλλήνης με τη μακρά πολιτική διαδρομή του στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπου υπηρέτησε επί σειρά ετών ως βουλευτής.

Εξάλλου, το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 31,55 εκατ. ευρώ, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες παρεμβάσεις υποδομής στην Ανατολική Αττική, καλύπτοντας ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό έλλειμμα που παρέμενε άλυτο επί δεκαετίες, αναβαθμίζοντας ποικιλοτρόπως την περιοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.