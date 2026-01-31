Δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, κρατούνται στη Θεσσαλονίκη για ανθρωποκτονίες δύο γυναικών, της Μαρίας και της Βίκυς, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Ο 52χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει και οδήγησε τις Αρχές σε υπόγειο κτίριο στη Μενεμένη, το οποίο αναγνωρίστηκε ως η σκηνή των εγκλημάτων.

Το υπόγειο στη Μενεμένη χαρακτηρίζεται ως σκηνή φρίκης, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται τη νύχτα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Πρώτο θύμα του 52χρονου, καθ’ ομολογίαν δράστη, η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από τις αρχές Οκτωβρίου. Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στην Αλεξανδρούπολη. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι στις 30 Οκτωβρίου 2024 τη δολοφόνησε στο υπόγειο όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Ενοχλήθηκε όταν άρχισε να φωνάζει στο τηλέφωνο, της έκλεισε το στόμα και τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια πέταξε με τον συνεργό του τη σορό της στα σκουπίδια.

Το «Τούνελ» είχε μιλήσει ακόμη και με την οικογένειά του, ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει να ανταποκριθεί στις κλήσεις της εκπομπής, εμφανιζόμενος πρόθυμος να «βοηθήσει».

Παρουσίασε τον εαυτό του ως έναν απλό, σχεδόν τυχαίο γνώριμο. «Είμαι ο Χρήστος, τηλεφωνήσατε στην αδελφή μου και με ζητήσατε. Εγώ τη Μαρία την γνώρισα στην Αριστοτέλους. Την πήρα με το μηχανάκι, εγώ μένω περιοχή Μενεμένη».

Με ήρεμο τόνο, επαναλαμβάνοντας διαρκώς την περιοχή του, Μενεμένη Θεσσαλονίκης, και δίνοντας αποσπασματικές, προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες, επιχείρησε να απομακρύνει κάθε υποψία από πάνω του.

«Δεν την γνώριζα καλά, ένα γεια είχαμε. Απλώς εκείνη την ημέρα ήταν πολύ χάλια και μου ζήτησε να τη μεταφέρω με το μηχανάκι. Μου ζήτησε να την πάω στον Δενδροπόταμο γιατί από Αριστοτέλους με το μηχανάκι είναι κοντά. Μου είπε ‘αντί να παίρνω λεωφορεία, Χρήστο, μπορείς να με πάρεις μέχρι τον Δενδροπόταμο;’ Εγώ της εξήγησα ότι δεν μπορώ, ότι είμαι καθαρός και δεν κάνω ναρκωτικά», είπε.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου αν παρακολουθούσε την εκπομπή και επικοινώνησε, εκείνος το αρνήθηκε: «Όχι, δεν έχω δει την εκπομπή, τώρα μου το είπε η αδελφή μου, γιατί κι εμένα με κλέψανε. Εκείνη την ημέρα που την άφησα στον σταθμό στους Αγίους Πάντες μου είπε ότι θα πήγαινε για να κάνει χρήση».

Όταν η επικοινωνία κόπηκε απότομα, η εκπομπή επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει ξανά μαζί του, χωρίς αποτέλεσμα. Η Αγγελική Νικολούλη απηύθυνε δημόσια έκκληση από τον αέρα της εκπομπής, με τον ίδιο να επανέρχεται σε επικοινωνία.

Οι έρευνες πήραν δραματική τροπή όταν, στο δώμα του ίδιου κτιρίου, εντοπίστηκε η σορός μιας δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025.

Πρόκειται για τη 43χρονη Ευριδίκη (Βίκυ) Κουτσάκη, τα ίχνη της οποία είχαν χαθεί τον Ιούλιο του 2025. Το «Τούνελ» είχε αναδείξει τη μυστηριώδη εξαφάνισή της, φωτίζοντας το άγνωστο παρασκήνιο πριν το τελευταίο σημάδι ζωής της. Για τη Βίκυ, ο 52χρονος φερόμενος ως δράστης πρόβαλε διαφορετικό ισχυρισμό αναφέροντας ότι η γυναίκα, επίσης τοξικομανής, πέθανε στον ύπνο της ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Αντί να ειδοποιήσει τις Αρχές, όπως είπε, μετέφερε και απέκρυψε τη σορό της στο δώμα του κτιρίου κάτω από κουβέρτες.

«Την πέταξε στα σκουπίδια και δεν βρέθηκε ποτέ»

Μαρτυρίες φίλων και συγγενών των δύο γυναικών περιγράφουν τον πόνο και την οργή που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις. Φίλος της Μαρίας, που τη φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα, δήλωσε: «Φρίκη! Τι να θάψει η οικογένεια της τώρα;». Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Πώς θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι; Τι θα θάψει; Το τίποτα; Καλά δεν ντρέπεται; Η αφορμή ήταν ότι φώναζε στο τηλέφωνο. Είναι απίστευτο, με μένα μιλούσε μάλλον. Δεν ξέρω πως να αισθανθώ. Δεν ξέρω τι θα τον κάνουν αλλά ό,τι και να του κάνουν, του αξίζει. Βρήκαν και άλλη κοπέλα νεκρή. Αυτό είναι θρασυδειλία και δεν ξέρουμε και τι άλλο έχει κάνει. Είναι απίστευτο, την πέταξε στα σκουπίδια και δεν βρέθηκε ποτέ».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν είχα ακούσει ποτέ γι΄αυτόν. Δεν τον ξέρω καθόλου. Πρώτη φορά ακούω το όνομά του. Δεν με άφηνε να ξέρω τις παρέες της. Δεν ερχόταν ποτέ κανένας να την πάρει από εδώ. Αυτούς πρέπει να τους έβρισκε στο κέντρο». Αναφερόμενος στις έρευνες είπε: «Στην αστυνομία είχα αναφέρει τότε με ονόματα όσους ήξερα αλλά καθυστέρησαν πολύ να ξεκινήσουν τις έρευνες. Εγώ είχα τα πράγματα της Μαρίας και περίμενα πότε θα έρθουν να τα πάρουν και φυσικά να καταθέσω αφού ήμουν ο τελευταίος που έμενε μαζί της. Έπρεπε να αναλάβει το ανθρωποκτονιών μετά από εφτά μήνες για να γίνει έρευνα». Καταλήγοντας ανέφερε: «Έφτασα στο σημείο να αναρωτιέμαι μήπως της έκανα εγώ κακό. Μήπως έγινε κάτι που δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο δύσκολα πέρασα όλο αυτό το διάστημα».

«Τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε»

Φίλη της Μαρίας, μιλώντας επίσης στο «Τούνελ», είπε: «Ξέραμε ότι η Μαρία δεν ζει αλλά ένα τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, κυρίως γιατί αγαπώ τη μαμά της. Είναι ότι χειρότερο θα μπορούσε να ακούσει ένας γονιός. Το παιδί της πεταμένο στα σκουπίδια; Ήταν ένα κορίτσι πάρα πολύ καλό. Της ζητούσες ένα και σου έδινε δέκα. Ό,τι κακό έκανε, το έκανε μόνο στον εαυτό της».

Για τη Βίκυ, φίλος της δήλωσε συγκινημένος: «Δεν γνώριζα αυτόν τον χώρο που βρέθηκε. Μου είχε πει ότι ο δράστης ήταν παλιός της φίλος και ότι τον βρήκε τυχαία και είχαν πάει για καφέ. Μου είχε αναφέρει πως είχε ένα μεγάλο σπίτι, που ανήκε σε μια θεία του. Εγώ απόρησα που πήγε έτσι για καφέ, με κάποιον που ουσιαστικά δεν ήξερε καλά, και της το είπα. Όταν έμαθα ότι βρέθηκε το μόνο που σκέφτηκα ήταν να γίνει όπως πρέπει η κηδεία της. Να αναπαυτεί η ψυχούλα της. Να γυρίσει πίσω δεν γυρνάει…».

Στην εκπομπή μίλησε και η Βάσω Χατζημανώλη, πρόεδρος του σωματείου «Καταφύγιο Ζώων» και μέλος της πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναφερόμενη στην προσπάθεια εντοπισμού της σκυλίτσας της Βίκυς, της Ρόζας: «Δυστυχώς, δεν γνωρίζω ποια οικογένεια το πήρε. Δεν μου είπαν, ούτε ένα στοιχείο, ούτε ένα ίχνος. Είναι δυνατόν να παίρνεις ένα σκυλάκι και να το δίνεις τόσο εύκολα; Υπάρχουν διαδικασίες. Τα ζώα φιλοξενούνται, ελέγχεται αν έχουν τσιπάκι, περιμένουμε να βρεθεί ο ιδιοκτήτης. Δεν γίνεται έτσι. Για την κοπέλα το σκυλάκι ήταν οικογένεια. Ήταν όλη της η ζωή. Αυτές οι πρακτικές αμαυρώνουν τις προσπάθειες των σωματείων».

Το «Τούνελ» βρέθηκε και στη γειτονιά του φερόμενου ως δράστη, σε συνοικία κοντά σε σχολεία, όπου κάτοικοι δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ύποπτο. Γειτόνισσα ανέφερε: «Δεν καταλάβαμε τίποτα, ούτε μυρωδιά, ούτε σημάδι». Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για το σύνολο των καταγγελλόμενων πράξεων.