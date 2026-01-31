Η ΑΑΔΕ θα έχει άμεση και ζωντανή σύνδεση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων για αυτόματους φορολογικούς ελέγχους.

Το νέο σχέδιο διασύνδεσης με το χρηματοπιστωτικό σύστημα αναμένεται να εφαρμοστεί το 2026 και θα επιτρέπει την παρακολούθηση καταθέσεων, κινήσεων, μεταφορών, πληρωμών, καρτών και αναλήψεων μετρητών.

Οι έλεγχοι θα βασίζονται στην αντιπαραβολή των τραπεζικών στοιχείων με τα δηλωθέντα εισοδήματα και τον τζίρο των επιχειρήσεων.

Η διασύνδεση θα είναι μόνιμη και σε πραγματικό χρόνο, για τη βελτιστοποίηση της συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης των τραπεζικών δεδομένων από την εφορία.

Άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών και επιχειρήσεων πρόκειται να αποκτήσει η ΑΑΔΕ, με στόχο τον πλήρη και αυτοματοποιημένο έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών. Η νέα διασύνδεση θα επιτρέπει στην Εφορία να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές, πληρωμές και κινήσεις καρτών.

Το σχέδιο, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο 2026, προβλέπει ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα αποτελούν τον βασικό μηχανισμό ελέγχου για τη διασταύρωση εισοδημάτων και τζίρου. Μέσω της αποστολής εμβασμάτων και της ανάλυσης των κινήσεων, θα διαπιστώνεται εάν τα ποσά που εμφανίζονται συνάδουν με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα είναι μόνιμη, παρέχοντας στην ΑΑΔΕ τη δυνατότητα να συλλέγει και να αξιοποιεί δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών, προπληρωμένων και πιστωτικών καρτών. Με αυτόν τον τρόπο οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται συνεχώς και χωρίς καθυστερήσεις.

Μόνιμη άρση του τραπεζικού απορρήτου

Η νέα διαδικασία συνεπάγεται ουσιαστικά μόνιμη άρση του τραπεζικού απορρήτου και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των χρηματικών κινήσεων. Στο πεδίο αυτό περιλαμβάνονται οι καταθέσεις, οι αναλήψεις, οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών, καθώς και οι πληρωμές προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέσω τραπεζών.

Επιπλέον, θα παρακολουθούνται οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με προπληρωμένες και πιστωτικές κάρτες, καθώς και οι εξοφλήσεις υπολοίπων αυτών των καρτών. Η ΑΑΔΕ θα έχει έτσι πλήρη εικόνα για κάθε είδους συναλλαγή που σχετίζεται με τραπεζικά μέσα.

Οι έλεγχοι που διενεργούνται σήμερα

Ήδη, χιλιάδες φορολογούμενοι υποβάλλονται σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, καθώς η ΑΑΔΕ εξετάζει συναλλαγές υψηλής αξίας που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και λοιπές κατηγορίες φυσικών προσώπων.

Οι τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ όλα τα στοιχεία για μεγάλου ύψους καταθέσεις, αναλήψεις και επενδύσεις σε κινητές αξίες όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

Παράλληλα, μέχρι τις 30 Απριλίου 2025 θα πρέπει να αποστείλουν δεδομένα που αφορούν εμβάσματα, επιταγές, εισπράξεις μέσω καρτών και άλλες συναλλαγές σημαντικής αξίας, ιδιαίτερα για επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα.

Διασταυρώσεις και δικαιολογητικά

Αν από τις διασταυρώσεις εντοπιστούν ποσά που δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να τα δικαιολογήσουν. Θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά που να τεκμηριώνουν τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες φορολογικές κυρώσεις.